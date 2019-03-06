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AKYAZI AK PARTİNİN YENİ YÖNETİMİ ONAYLANDI

5 yıl müddetle İlçe Başkanlığı görevi yaptıktan sonra Belediye Başkan adayı olmak için
Bu haber 2019-03-06 16:50:17 eklenmiş ve 92 kez görüntülenmiştir.

 

5 yıl müddetle İlçe Başkanlığı görevi yaptıktan sonra Belediye Başkan adayı olmak için bu görevinden istifa eden Fevzi Bora’nın yerine atanan Mesut Ekrem tarafından hazırlanan yönetim listesi Genel Merkez tarafından onaylanıp Akyazı’ya gönderildi.

Genel Merkez onaylanan AK Parti Akyazı İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu;

Başkan Mesut Ekrem

Yönetim Kurul üyeleri; Talip Boğaz, Turan Hikmet, Yusuf Çokal, Osman Öztürk, Mustafa Karakum, Fatih Boztepe, Hasan Bayraktar, Hüseyin Düzcan, Halit Kaymak, Yahya Aydoğdu, Sevinç Serpil Eroğlu, Mehmet Fırat, Nursel Ünal, Fatih Kır, İlyas Kahveci, Osman Yılmaz, İrfan Başer, Bilal Türker ve Sümeyye Bahadır.

Önümüzdeki günlerde Mesut Ekrem’in başkanlığında yapılacak ilk toplantıda yeni yönetim görev bölümü yapacak.

 
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