MİLLETVEKİLİ SOFUOĞLU AMED MAÇINDA “GERGİNLİK HAD SAFHADAYDI”

Tasarladığı projesini hayata geçirmek ve ilk startını vermek için Akyazı Pazarköy Mahallesine gelen

Bu haber 2019-03-06 16:31:25 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

Tasarladığı projesini hayata geçirmek ve ilk startını vermek için Akyazı Pazarköy Mahallesine gelen ve Ametspor-Sakaryaspor maçını izleyen tek Sakaryalı Milletvekili olan Kenan Sofuoğlu Cumartesi günü Diyarbakır’da oynanan maçla ilgili görüşlerini açıkladı. Basın mensuplarının sorduğu “Maçı canlı izleyenlerdensiniz. Nasıl bir maç oldu ve o maçta siz ve futbolcularımız neler yaşadı anlatabilirmisiniz” şeklinde soruya Sofuoğlu şöyle cevap verdi “ O maçı ömrümün sonuna kadar unutamam. Çünkü unutulabilecek gibi maç değildi. Stada girer girmez beklediğimden daha zor bir ortam ve çok büyük bir baskının varlığını hissettim. Siyasi kimliğimin olması yüzünden rahatta hareket edemiyordum. Diyarbakır Valisi ile daha önce görüşmem oldu ve maça geleceğimi ve kafilemizin korunması için gereken ne ise onun yapılmasını kendilerinden istedim. Maça girdiğimde güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde olduğunu gördüm ve büyük bir olayın çıkmaması için verilen mücadeleyi de görenlerdenim. Gerginlik o kadar fazlaydı ki, şeref tribününde oturan bizlere bile sözlü sataşanlar oldu”

HAKEMLEDE GÖRÜŞTÜM

Oyuncularımızın yaralandıkları konusunda bana bilgi geldiğinde gidip hakemle de görüştüm. Bana yaralanmaların kesici bir aletle değil, uzatılmış olan tırnaklarla yapıldığını söyledi. Bu konuda hakeminde net bir bilgisi yoktu ama soruma böyle bir cevap verdi diyen Milletvekili Kenan Sofuoğlu, maç atmosferinin hayli yüksek olduğunun altını bir kez daha çizdi.

OYUNCULARIMIZI KUTLUYORUM

Kenan Sofuoğlu, O baskı altında ve atmosferi çok yüksek böylesine bir maçta korkusuzca sahaya çıkıp futbol oynamak herkesin harcı değildir. Bizim oyuncularımız o baskıya aldırmadan, korkmadan sahaya çıktılar ve oynayabildikleri ölçüde futbollarını adam gibi oynadılar. Bütün oyuncularımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. O zor maçtan alınan bir puanın önemli olduğunu belirtmekte de yarar görüyorum dedi.

SPOR DOSTLUK VE KARDEŞLİK DEMEKTİR

Kenan Sofuoğlu açıklamasını şöyle tamamladı “ Spor dostluğu ve kardeşliği pekiştiren en önemli unsurlardan biridir ve ilk sırada gelir. O bakımdan bu maçta yaşananları bir daha yaşanmasın istiyorum. Ben sporun her dalında dostlukların gelişmesini, kardeşlik duygularının zirve yapmasını, yapılan sporun cinsi ne olursa olsun mücadele bittikten sonra rakiplerin kol kola spor alanını terk etmesinden yanayım.”