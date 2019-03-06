İŞTE ÖRNEK DAVRANIŞ “MUHTAR ZAMANI GELDİ BIRAKIYORUM DEDİ”

İki dönemdir (10) Akyazı’ya bağlı Yahyalı Mahalle Muhtarlığı görevini başarıyla yürütmekte olan

Bu haber 2019-03-06 16:28:04 eklenmiş ve 104 kez görüntülenmiştir.

İki dönemdir (10) Akyazı’ya bağlı Yahyalı Mahalle Muhtarlığı görevini başarıyla yürütmekte olan Engin Osmanoğlu herkes zamanı geldiğinde bırakmasını bilmeli diyerek 31Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Yahyalı Mahallesinde 1 dönem azalık yaptıktan sonra 2 dönemdir Muhtarlık yapan 41 yaşındaki Engin Osmanoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü “ 5 yıl azalık 10 yılda muhtarlık görevini yürüttüm. İlk dönem heyecanla görev yaptım.2. dönemi de kazandığım tecrübeyle görevimi sürdürdüm. Bugün baktığımda bende eski heyecanımın olmadığı görüyorum. Bu nedenle de Mahallemizi heyecanı olan yeni yüzlerin yönetmesi gerektiğine inandığım için bu görevi bırakmaya karar verdim. Karar verir vermez de seçime 24 gün kala Muhtarlıktan ayrılarak görevi benimle birlikte 2 dönemdir azalık görevini yürüten ve hizmet için heyecan taşıdığına gördüğüm Sercan Mestan’a devrettim ve Mahalle halkımla da helalleşerek bu kutsal görevi bıraktım”

Yahyalı Mahalle Muhtarı Osmanoğlu 10 yıllık Muhtarlık döneminde yaptıklarını şöyle özetledi “ 10 Yıllık görev sürecinde Akyazı’ya yapılması düşünülen Fen Lisesi için mülkiyeti Mahallemize ait olan 20 dönüm alanı Milli Eğitime tahsis ederek Eyüp Genç Fen Lisesini Mahallemize kazandırdık. Meramızın yanında bulunan Dere terki vasfı taşıyan 29 dönüm araziyi tapulandırarak Mahallemize kazandırdık. Camilerimize daha iyi hizmet vermek için kurduğumuz dernek vasıtasıyla Merkez Camii imam evi ince işçiliği, Caminin yerden ısıtma sistemi kurduk ve caminin halılarını yeniledik. Cemaatimizin yaz aylarında daha ferah bir ortamda ibadet yapabilmeleri için 2 adet klima aldık. Ayrıca Camimizin ahşap oyma kapısını, ayakkabılığını ve boya işlerini tamamladık Mahallemizin çeşitli yerlerinde künkler döşedik, 1600 kamyon dolgu yaparken uygun alanlarına ağaçlandırdık. Muhtarlık dönemimde 7,5 kilometre Asfalt attırıp asfalt olmayan yerlerde de düzelme çalışmaları yaptık. Yahyalı ve Civitler bölgesinde çocuk parkları yaptırdık ve bu alanların çevre düzenlemesini de tamamladık.”

Yapılan çalışmaları kendisi ile birlikte aza olarak Mahalle hizmet için yarışan çalışma arkadaşlarım Adem Coşkun, Mesut Açıkgöz, Sercan Mestan, Sadi Tanrıkulu, İsmail Curoğlu, Sinan Hacimoğlu, Mustafa Uysal , Ertuğrul Mestan ve Mahallemize yapılan bu yatırımlarda emeği geçen başta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu olmak üzere, çalışma dönemimin İlçe Kaymakamları, Akyazı belediye başkanları ve Belediye başkan yardımcıları, Kamu Kurumlarının daire Müdürleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ve diğer çalışanları, SSKİ yetkilileri, SEDAŞ, yetkililerinde katkıları var diye Yahyalı Mahalle Muhtarı Engin Osmanoğlu isimlerini saydıklarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.