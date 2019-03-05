MİLLET İTTİFAKI İYİ ÇALIŞIYOR

Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı Adem Güner de diğer rakipleri gibi gecesine gündüzüne

Bu haber 2019-03-05 12:47:10 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı Adem Güner’de diğer rakipleri gibi gecesine gündüzüne katarak çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Her gittikleri yerde ilgiyle karşılandıklarını söyleyen Millet İttifakının Belediye Başkan adayı Adem Güner, önceki akşam Topağaç Mahallesindeydik. Burada çok iyi karşılandığımızı söylemeliyim ve Topağaçlılara da teşekkür etmeliyim diye başladığı açıklamasını şöyle sürdürdü “ Topağaç Mahallemizin bir futbol sahası yok. Bizim için gençliğimiz çok önemli o nedenle bu sorunu çözeceğiz. Topağaç Mahallemizin bir diğer sorunu ise meralarıyla ilgili. Gördüğüm kadarı ile çok bakımsız. O meraları bakımlı hale getirmek bizim işimiz olacak. Meraları bakımlı hale getirdikten sonra kullanımını da mahalle halkına vermek için ne gerekiyorsa onu mutlaka yapacağız.”

Millet ittifakı Belediye Başkan adayı Adem Güner Topağaç Mahallesindeki konuşmasında projelerinden bahsetti ve 31 Mart günü yapılacak olan seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu bir mahalli idareler seçimi. Onun için parti gözetmeksizin adaylar arasında kim liyakatliyse ve kimin projesi daha güzel ve yapılmaya elverişli ise oylarınızı o adaya verin. Biz iddia ediyoruz ki hem liyakatliyiz hem de projelerimiz diğer adaylarınkinden daha önem arz eden projeler onun için sizin oylarınıza talibim dedi.