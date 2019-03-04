SAADET’TEN COŞKULU ADAY TANITIM TOPLANTISI

Saadet Partisi Akyazı İlçe teşkilatı Atatürk spor salonunda düzenlediği toplantıyla

Bu haber 2019-03-04 17:35:08 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

Saadet Partisi Akyazı İlçe teşkilatı Atatürk spor salonunda düzenlediği toplantıyla adaylarını tanıttı. Spor salonundaki aday tanıtım toplantısında coşku hakimdi.

Düzenlenen aday tanıtım toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ve akabinde Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Kürsüye ilk olarak Saadet Partisi İlçe Başkanı Şeref Tan geldi. Tan, 2019 yerel seçimlere gördüğünüz gibi helali haramı birbirinden ayıran, içlerinde Allah korkusu olan genç ve dinamik bir kadro ile karşınıza çıktık dedi ve seçmenlerden oy istedi.

MİLLİ GÖRÜŞ RUHU

İlçe Başkanından sonra kürsüye gelen Saadet Partisinin Belediye Başkan adayı Selman Demirtaş 31 Mart seçiminde iddialı olduklarını söyledi ve Allah’ın izniyle de 1 Nisan’da görev verilmesi halinde biz o görevi yapmaya hazırız dedi.

Tüm Sakarya’da olacağı gibi Akyazı’da da Milli görüşün belediye nezdinde iktidar olacağını söyleyen Demirtaş, Akyazılı hemşehrilerimin bize vereceği destekle Allah’ın izniyle bu görevi devir alacağız. Bunu gittiğimiz yerlerde görmekte olduğumuz yakın ilgi, sevgiden görüyoruz dedi ve Akyazı’da Saadet bayrağını dalgalandıracaklarını söyledi.

Akyazılı hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Akyazı Belediyesinde sıkıntı var görüyoruz. Ama çare biz olacağız. Bunu da biliyoruz diyen Selman Demirtaş Milli Görüş Belediyeciliği iyi incelendiğinde geçmişte neleri yaptığımız gözler önünde olacaktır. Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın bir teminatıdır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum dedi.

Akyazılı hemşehrilerimiz bizi iyi tanıyor. 31 Mart günü oylarını verirken buna dikkat edecekler ve bizim liyakatli olan kadromuzu iş başına getireceklerdir. Bundan çok eminim diyen Selman Demirtaş konuşmasını şöyle tamamladı “ Akyazı’nın kaynaklarını en iyi şekilde kullanıp güzel İlçemizi daha güzel ve Sakarya’nın en gözde İlçesi hale getireceğiz. Bugünkü iktidara alternatif diyenler bizi görmelerini bekliyorum. Çünkü bu iktidara tek alternatif parti Saadet Partisi tek görüşte Milli görüştür”

Kürsüye son olarak Saadet Partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fahrettin Bay çıktı. Bay, 31 Mart seçimlerini kazanmak için yola çıktık. Nezaket kuralları içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dürüst ve ilkeli bir kadroyla karşınızdayız. Biz Selman Demirtaş kardeşimize ve onunla birlikte çalışacak olan meclis üyesi kardeşlerimize güveniyoruz. Sizlerin de onlara inanmanızı ve güvenmenizi istiyorum dedi ve işbaşına gelmemiz halinde getireceğimizi hizmetlerle Akyazı’yı bulunduğu yerden zirveye taşımaya kararlıyız ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın ardından Belediye başkan adayı Selman Demirtaş ve Belediye Meclis Üyeleri tek tek isimleri okunmak suretiyle sahneye davet edilerek toplantıya katılanlara tanıtımları yapıldı. Bu arada Sakarya’nın unutulmaz B akanlarından olan merhum Cevat Ayhan’ın oğlu Ömer Abdullah Ayhan’da meclis üyeleri ardına yaptığı konuşmada şunları söyledi “ İktidar partisi yetkilileri sıklıkla 94 ruhunu yeniden canlandıracaklarını ve o ruha geri döneceklerini söylüyor. Biz o ruhu hiç terk etmedik. O ruh hala bizim içimizde. İfade etme gereği duydum ”

Düzenlenen aday tanıtım toplantısına İl Yönetimi ile kalabalık Partili katıldı. İlçe Başkanı Şeref Tan ile Yönetimi misafirlere ev sahipliği yaptı.