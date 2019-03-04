DAMAT DEHŞET SAÇTI 4 ÖLÜ

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Kocaeli Gebze İlçesinde ikamet etmekte olan Ferhat Aslan Akyazılı kayınvalidesi
Bu haber 2019-03-04 17:23:19 eklenmiş ve 102 kez görüntülenmiştir.

 

Kocaeli Gebze İlçesinde ikamet etmekte olan Ferhat Aslan Akyazılı kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu’nu tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı ve intihar etti.

Olay Gebze’de dün gece 01.30 sularında Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 sokakta meydana geldi. Eşiyle araları açık olduğu söylenen Ferhat Aslan kayınvalidesinin evine gitti ve tartışmaya başladı.  Tartışma sonunda belindeki silahını çıkaran damat Ferhat Aslan önce kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu’nu, sonra da kayınbiraderleri Adem ve Feridun Dayıoğlu’nu vurarak öldürdü. Daha sonra aynı tabancayı kafasına dayayan damat Ferhat Aslan tetiğe basarak intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular Polise haber verdi ve olay mahalline gelen polisler evin içine girdiklerinde 4 kişinin kanlar içinde yerde yattığını ve dördünün de öldüğünü gördü. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hayatlarını kaybedenler ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldılar.

Damat dehşeti ile hayatlarını kaybeden Akyazılı Dayıoğlu ailesinin fertleri Ayşe, Feridun ve Adem Dayıoğlu dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Akyazı’ya bağlı Eski Bedil Mahallesinde toprağa verildiler.

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