BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ AKYAZI ALTINDEREDEYDİ

Yerel seçime hazırlık yapan bir partide Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi de

Bu haber 2019-03-04 17:16:39 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

Yerel seçime hazırlık yapan bir partide Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi de diğer partilerin adayları gibi sahaya indi ve çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Büyük Birlik Partisinin önceki akşam gittiği yer Akyazı Altındere Mahallesiydi. Mahalle sakinleri Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu ile Belediye Meclis üyesi adaylarını sıcak karşıladı.

Altındere Mahallesine yaptıkları ziyarette konuşan Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu, vatanın ve devletin bekası söz konusu olduğunda en büyük fedakarlığı yapan biziz. Bugün de aynı düşüncedeyiz. Hiç düşünmeden hem bedel öder hem de ödetiriz dedi.

31 Mart yerel bir seçim. Bütün partiler gibi bizde bu seçime iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Cumhur ittifakı gittikleri Mahallelerde bizden 3 yıl hizmet belemeyin diyorlar. İktidarda olanlar sanki onlar değildi. Belediyenin parası yoksa olan paralar nereye gitti diye adama sormazlar mı? diyen BBP Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu açıklamasını şöyle sürdürdü “ Akyazı’da bizden 3 yıl hizmet beklemeyin çünkü Belediyenin borçları var diyen Cumhur ittifakı mensupları, bu söylemlerini acaba Hendek’te Ankara’da İstanbul’da yapabilirler mi? Yapamazlar. Şimdi soruyorum onlara, bu borcu siz yapmadınız mı?”

Belediye Başkanlığını kazanmamız halinde hiç vakit geçirmeden hemşehrilerimize hizmete başlayacağız. Halkımız yıllardan beri hak ettiği hizmeti alamamış olmanın üzüntüsü içindedir. Bundan sonra 3 yıl daha halkımız bekleyemez. Bekleyin demek onlara züldür ve haksızlıktır diyen BBP Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu konuşmasını şu sözlerle tamamladı “ Bizim kimseye minnet borcumuz yok. Seçim çalışmalarımıza destek olan sponsorlarımızda yok. Kimseye borcumuzda yok. O yüzden seçim sonrası hiç kimse bizden bir bedel bekleyemez. Biz bedeli ancak Akyazılı hemşehrilerimize öderiz”