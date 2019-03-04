KENAN SOFUOĞLU PROJESİNİN STARTINI AKYAZI’DAN VERDİ

Motosiklet dünya şampiyonu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kendisine ait olan

Bu haber 2019-03-04 17:12:51 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Motosiklet dünya şampiyonu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kendisine ait olan Genç yetenekleri bulup spora kazandırma” projesinin startını Akyazı’dan verdi. Kenan Sofuoğlu Projesinin startını vermek için Akyazı’nın Pazarköy Mahallesine geldi. İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu’nun birlikte eğitim gördüğü okula gelen Sofuoğlu burada öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilerin sorduğu sorulara cevaplar verdi. Bir öğrencinin bende sizin gibi dünya şampiyonu olmak istiyorum ne yapmalıyım şeklindeki soruya Sofuoğlu şu cevabı verdi “ Bende sizin yaşlarınızdayken motosiklette şampiyon olmak istiyordum. Ailemin rızasını güçlükle de olsa aldım ve çalışmalara başladım. Gördüğünüz gibi şu anda karşınıza bir dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu olarak çıktım. Sizde başarabilirsiniz. Önemli olan azmetmek ve çok çalışmaktır. Başarı da arkasından mutlaka gelecektir. Kim bilir önümüzdeki yıllarda sende karşımıza bir şampiyon olarak çıkarsınız kimse şaşırmasın”

PROJESİNE DESTEK YAMAHA’DAN GELDİ

Startını Akyazı’dan verdiği ve Türkiye genelinde uygulayacağı projesine YAMAHA’nın destek verdiği söyleyen Kenan Sofuoğlu projeyle ilgili olarak şunları söyledi “ Sporun her dalında yaşları 12-17 arasında olan genç yetenekleri arıyoruz. Projeyi Okullarımızda bulacağımız genç yeteneklerle hayata geçireceğiz. İlk olarak da Akyazı’ya ve Pazarköy Mahallesine geldik ve eğitim kurumumuzda bu projenin ilk startını buradan veriyoruz. Ülke genelinde tek tek okullarımızı gezip genç yetenek aramamız ve bulmamız elbette mümkün değil. Onun için müracaatlar bugün hizmete giren VEB Sitemize 15 Nisan tarihine kadar yapılacak. Müracaat edenleri İstanbul’a çağıracağız ve onlarla burada çalışacağız. Birkaç eleme yaptıktan sonra yetenekli bulduğumuz çocuklarımızla yolumuza devam edeceğiz. Projeme destek dünya çapında üne sahip olan YAMAHA’dan geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

YAMAHA Motor Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu başkanı ve Genel Müdürü Bora Berker Cansever’de yaptığı açıklamada dünya şampiyonumuzdan gelen teklifi hemen kabul ettik. Birlikte yola çıktık ve genç yetenekleri arayıp bulacağız ve onları da Kenan Sofuoğlu gibi şampiyon yapmak istiyoruz. Bu arzu ile yola çıktık ve projenin startını da şampiyonumuzun memleketi olan Akyazı’dan veriyoruz dedi.

Sorulan bir soru üzerine de hem Kenan Sofuoğlu hem de YAMAHA Yönetim Kurulu başkanı ve Genel Müdürü Bora Berker Cansever yetenekli buldukları gençlerden hiçbir ücret talep edilmeyeceğini tüm masrafların kendileri tarafından karşılanacağını ve bu projenin uzun soluklu olduğunu söylediler.

Açıklamaların ardından seçilen öğrenciler YAMAHA tarafından okul bahçesine getirilen motosikletlerle tur attılar ve düzenlenen program da çektirilen toplu resimlerle son buldu.

Düzenlenen start verme programına Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, bazı daire Müdürleri ile vatandaşlar katıldı.