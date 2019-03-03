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BİLAL SOYKAN’IN TEMPOLU ÇALIŞMASI

Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan Bilal Soykan beraberinde
Bu haber 2019-03-03 22:59:25 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan Bilal Soykan beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, ittifak ortağı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve Meclis üyesi adayları olduğu halde mahalle gezilerini ve seçmenlerle buluşmayı sürdürüyor.

Cumhur ittifakının önceki akşamki durağı Salihiye ve Bıçkıdere Mahallesi oldu. Burada samimi bir şekilde karşılanan ittifak ortakları ve Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, her iki mahalle sakinlerine projelerini anlattılar ve onlardan gelen sorulara cevap verdiler ve sorunlarını da çözme konusunda mahalle sakinlerine sözler verdiler.

 

 
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