Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ADIYAMAN’IN GURUR GECESİ

ADIYAMAN’IN GURUR GECESİ

BİLAL SOYKAN’IN TEMPOLU ÇALIŞMASI

BİLAL SOYKAN’IN TEMPOLU ÇALIŞMASI

YAYA GEÇİDİNDE KAZA

YAYA GEÇİDİNDE KAZA

MİLLET İTTİFAKI SEÇMENLE BULUŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

MİLLET İTTİFAKI SEÇMENLE BULUŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

ASAKYAZI UZATMALARDA 2-1

ASAKYAZI UZATMALARDA 2-1

EMEKLİ ÖĞRETMEN ALİ GÜL EBEDİETE UĞURLANDI

EMEKLİ ÖĞRETMEN ALİ GÜL EBEDİETE UĞURLANDI

MİLLET İTTİFAKI SEÇMENLE BULUŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

31 Mart mahalli seçimlerde Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olarak sahaya inen
Bu haber 2019-03-03 22:55:21 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

31 Mart mahalli seçimlerde Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olarak sahaya inen Adem Güner, seçmenle buluşmayı sürdürüyor.

Gündüz saatlerinde İlçe merkezindeki esnaflarla bir araya gelen Güner, akşamdan sonra da Mahalle gezilerine devam ediyor.  

Önceki akşam beraberinde ittifakın diğer adayı olan CHP’li yöneticiler ve Belediye Meclisi üyesi adayları olduğu halde Salihiye ve Bıçkıdere Mahallelerini ziyaret eden ve çok sıcak bir şekilde karşılanan Adem Güner, burada yaptığı konuşmalarında şunları söyledi “ Ben partizanlığa şiddetle karşıyım. Benim partimden olmayana oy vermem diye diye Akyazı’mız bugünkü duruma düşmüştür. Akyazı’nın güçlenebilmesi ve ileri seviyelere ulaşabilmesi için kesinlikle bir muhalefet partisinin iktidarına ihtiyacı var.”

Yıllardan beri Akyazı’yı yerel bazda yönetenler maalesef var olan eksikleri göremediler ya da işlerine gelmediği için o eksikleri gidermediler diyen Adem Güner Akyazı gibi nüfusu 100 bine ulaşmak üzere olan bir İlçenin hale bir terminali ve mezbahası yoksa bunun sorumlusu kimdir elbette ki bizi yöneten yerel yöneticilerdir dedi ve konuşmasını şöyle tamamladı “ Biz Millet ittifakı olarak Akyazı’mızın sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz. Bizi oylarınızla destekler ve göreve getirirseniz dürüstlük ve doğruluk ilkesi içinde belediyeciliğin nasıl yapıldığını, var olan sorunların en kısa zamanda nasıl çözüldüğünü herkese göstermeye azimli ve kararlıyız”

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
23:02 - BİLAL SOYKAN’IN TEMPOLU ÇALIŞMASI
Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan Bilal Soykan beraberinde...
22:56 - MİLLET İTTİFAKI SEÇMENLE BULUŞMAYI SÜRDÜRÜYOR
31 Mart mahalli seçimlerde Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olarak sahaya i...
09:38 - CUMHUR İTTİFAKI GÖNÜLLERE GİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR
Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’liler seçmenlerin gönüllerine girmek için durm...
20:30 - AKP’DE ADAYLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Cumhur ittifakı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı Batakköylü düğün salonunda y...
17:21 - EKREM YÜCE’DEN İKİNCİ KEZ AKYAZI ZİYARETİ
Partisinin Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan...
18:17 - AKP İLÇE BAŞKANI “AKYAZI’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİ
5 yıl AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yaptıktan sonra Belediye Başkan adayı olmak için b...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ