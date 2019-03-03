MİLLET İTTİFAKI SEÇMENLE BULUŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

31 Mart mahalli seçimlerde Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olarak sahaya inen

Bu haber 2019-03-03 22:55:21 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

31 Mart mahalli seçimlerde Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olarak sahaya inen Adem Güner, seçmenle buluşmayı sürdürüyor.

Gündüz saatlerinde İlçe merkezindeki esnaflarla bir araya gelen Güner, akşamdan sonra da Mahalle gezilerine devam ediyor.

Önceki akşam beraberinde ittifakın diğer adayı olan CHP’li yöneticiler ve Belediye Meclisi üyesi adayları olduğu halde Salihiye ve Bıçkıdere Mahallelerini ziyaret eden ve çok sıcak bir şekilde karşılanan Adem Güner, burada yaptığı konuşmalarında şunları söyledi “ Ben partizanlığa şiddetle karşıyım. Benim partimden olmayana oy vermem diye diye Akyazı’mız bugünkü duruma düşmüştür. Akyazı’nın güçlenebilmesi ve ileri seviyelere ulaşabilmesi için kesinlikle bir muhalefet partisinin iktidarına ihtiyacı var.”

Yıllardan beri Akyazı’yı yerel bazda yönetenler maalesef var olan eksikleri göremediler ya da işlerine gelmediği için o eksikleri gidermediler diyen Adem Güner Akyazı gibi nüfusu 100 bine ulaşmak üzere olan bir İlçenin hale bir terminali ve mezbahası yoksa bunun sorumlusu kimdir elbette ki bizi yöneten yerel yöneticilerdir dedi ve konuşmasını şöyle tamamladı “ Biz Millet ittifakı olarak Akyazı’mızın sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz. Bizi oylarınızla destekler ve göreve getirirseniz dürüstlük ve doğruluk ilkesi içinde belediyeciliğin nasıl yapıldığını, var olan sorunların en kısa zamanda nasıl çözüldüğünü herkese göstermeye azimli ve kararlıyız”