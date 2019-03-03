KUZULUKSPOR HIZLA YÜKSELİYOR

Sakarya 1.Amatör lig C grubunda mücadele etmekte olan Kuzulukspor’un

Bu haber 2019-03-03 17:16:06 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1.Amatör lig C grubunda mücadele etmekte olan Kuzulukspor’un alt sıralardan yukarılara doğru yükselişi hız la sürüyor. Geride bıraktığımız hafta sonu Sapanca Kurtköyspor’u konuk eden Kuzulukspor,. Bu maçı da zorlanmasına rağmen 3-2 kazanmayı bildi ve üç puanı hanesini yazdırdı.

Maçın skorunu 36. Dakikada Uğur, 45 ve 60. Dakikada Ertuğrul (Kuzulukspor) 55. Dakikada Halil ve 65. Dakikada Hayri Can’ın (S. Kurtköyspor) golleri belirledi. B:u zorlu maçı Tayfun Güz, Muhammed Kaentaroğlu ve Eyüp Kolbudak başarıyla yönetti.

Maçı Cumhur ittifakı Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile bazı meclis üyesi adayları da izledi. Misafirlere Kuzulukspor kulübü başkanı Yusuf Çokal ev sahipliği yaptı.