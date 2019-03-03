ASAKYAZI UZATMALARDA 2-1

Süper Lig A Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, 19’ncu hafta maçında sahasında Söğütlüspor’u konuk etti.
Çekişmeli geçen müsabakada konuk ekip 32’de Hüseyin ile öne geçti. Ev sahibi 39’da Emre’nin penaltısıyla eşitliği sağladı.
İlk yarısı 1-1 biten maçta ikinci yarıda As Akyazıspor geliştirdiği atakların sonunda 90+2’de İbrahim’in sahalarımızda ender görülen ve 90’a giden golüyle maçı 2-1 kazanarak hayati bir üç puanın sahibi oldu.
As Akyazıspor: Muhammet** Cavit** (Mehmet**) Onur*** Hasan Ş.*** İbrahim** Burak*** Aykut** (Muhammet**) Oğuzhan*** Emre*** Alihan**
Antrenör: Ahmet Birinci
Söğütlüspor: Aykut** Mert** İlker** Selahattin** İsmail** M.Talha** Aytaç*** Eren** Hüseyin** (Fatih**) Eyüp*** (Ömer*) Abdurrahman**
Antrenör: Fevzi Çapkınlar
Goller: Dk.39 Emre pen, Dk.90 İbrahim (As Akyazıspor), Dk,32 Hüseyin (Söğütlüspor)