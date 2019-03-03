ASAKYAZI UZATMALARDA 2-1

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Süper Lig A Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor,
Bu haber 2019-03-03 17:06:59 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.


Süper Lig A Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, 19’ncu hafta maçında sahasında Söğütlüspor’u konuk etti.

Çekişmeli geçen müsabakada konuk ekip 32’de Hüseyin ile öne geçti. Ev sahibi 39’da Emre’nin penaltısıyla eşitliği sağladı.

İlk yarısı 1-1 biten maçta ikinci yarıda As Akyazıspor geliştirdiği atakların sonunda 90+2’de İbrahim’in sahalarımızda ender görülen ve 90’a giden golüyle maçı 2-1 kazanarak hayati bir üç puanın sahibi oldu.

 As Akyazıspor: 2 Söğütlüspor: 1 Saha: Akyazı Hakemler: Engin Bıçak*** Ertan Bozdemir*** Mesut Kotan***

As Akyazıspor: Muhammet** Cavit** (Mehmet**) Onur*** Hasan Ş.*** İbrahim** Burak*** Aykut** (Muhammet**) Oğuzhan*** Emre*** Alihan**

Antrenör: Ahmet Birinci

Söğütlüspor: Aykut** Mert** İlker** Selahattin** İsmail** M.Talha** Aytaç*** Eren** Hüseyin** (Fatih**) Eyüp*** (Ömer*) Abdurrahman**

Antrenör: Fevzi Çapkınlar

Goller: Dk.39 Emre pen, Dk.90 İbrahim (As Akyazıspor), Dk,32 Hüseyin (Söğütlüspor)

 
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