EMEKLİ ÖĞRETMEN ALİ GÜL EBEDİETE UĞURLANDI

Bir gün önce hayatını kaybeden Akyazı Kız meslek Lisesi Emekli Din Kültürü Öğretmeni

Bu haber 2019-03-03 16:28:34 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.