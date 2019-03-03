EMEKLİ ÖĞRETMEN ALİ GÜL EBEDİETE UĞURLANDI

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Bir gün önce hayatını kaybeden Akyazı Kız meslek Lisesi Emekli Din Kültürü Öğretmeni
Bu haber 2019-03-03 16:28:34 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

 

Bir gün önce hayatını kaybeden Akyazı Kız meslek Lisesi Emekli Din Kültürü Öğretmeni Ali Gül dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından Ömer Gül’ün babası, Osman Uzun ve Murat Özbey’in kayınpederleri Akyazı Kız meslek Lisesi Emekli Din Kültürü Öğretmeni Ali Gül vefat etti.

Cenazesi Pazar günü Gazi Süleyman Paşa camiinde öğle namazı sonrası kılınan Cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları arasında Süt Fabrikası yanı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye belediye başkanı Hasan Akcan, Milli Eğitim çalışanları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Merhum Ali Gül’e Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI

 

 

 

 
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