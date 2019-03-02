CUMHUR İTTİFAKI GÖNÜLLERE GİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’liler seçmenlerin gönüllerine girmek için durmaksızın

Bu haber 2019-03-02 09:34:58 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’liler seçmenlerin gönüllerine girmek için durmaksızın çalışıyorlar. Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve belediye meclisi üyeleri ile birlikte gündüzleri İlçe merkezinde esnafla, akşamdan sonra da planlanmış olan mahallelere giderek seçmenlerle buluşmaya devam ediyor.

Cumhur ittifakını oluşturan partilerin yöneticileri, Belediye Başkan adayı Bilal Soykan ve Belediye Meclisinde yer alan üyelerden bazılarının gündüz kuşağında esnaf ziyaretleri yaptı ve hem sorunları dinlediler hem de onlardan oy talebinde bulundular. Cumhur ittifakının yine gündüz kuşağında uğradığı bir yer daha vardı orası da Park taksi durağıydı. Taksiciler yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını söylediler ve Başkan adayı Bilal Soykan’a da sorunlarını ilettiler. Soykan’da bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil, işbaşına geldiğimde ilk işlerimden biride sizin bu sorunlarınızı çözmek olacaktır dedi.

Cumhur ittifakının önceki akşam gittikleri yer Batakköy ve Akbalık Mahalleleri oldu. Her iki Mahallede de coşku içinde karşılanan Cumhur ittifakı mensupları buralarda yaptıkları konuşmalarında sorunları bildiklerini söyleyerek biz iktidarın tüm imkanlarından yararlanarak isteklerini yerine getireceğimizi şimdiden söyleyebilir ve size şimdiden söz verebiliriz dediler.

İttifakın Belediye Başkan adayı Bilal Soykan’da oluşturdukları bu güzel tablodan çok güzel sonuçlar çıkacağından emin olduğunu söyleyerek, ben Belediye Başkanlığı konusunda artık usta biriyim. Sorunları da çözüm yollarını da biliyorum. Arkadaşlarımla birlikte sizlere daha güzel, daha yaşanabilir bir Akyazı vaat ediyoruz dedi ve seçmenlerden oy talebinde bulundular.