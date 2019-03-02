İYİ PARTİ DEN ATSO YA ZİYARET

İyi Parti Akyazı Belediye Başkan Adayı Adem Güner Akyazı Ticaret Ve Sanayi

Bu haber 2019-03-02 09:30:09 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

İyi Parti Akyazı Belediye Başkan Adayı Adem Güner Akyazı Ticaret Ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

İyi Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Adem Güner ve Belediye meclis üyesi adayları ile birlikte ATSO Başkanı Z.Şinasi Bayraktar’a ziyarette bulundular. 31 Martta yapılacak yerel seçimlerde İyi parti Belediye Başkan adayı Güner’e ve Belediye Meclis Üyesi adaylarına çıktıkları bu yolda başarılar dileyen Bayraktar, ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İyi Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Güner’de ziyaretimizin amacı, sizler Akyazı’nın kanaat önderisiniz. Sizin gibi tecrübeli ve bilgili büyüklerimizle istişarede bulunarak, yerel seçimlerde desteğinizi arkamızda hissetmek istiyor