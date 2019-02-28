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AKP’DE ADAYLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Cumhur ittifakı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı Batakköylü düğün salonunda yapıldı.
Bu haber 2019-02-28 20:25:30 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhur ittifakı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı Batakköylü düğün salonunda yapıldı. Saat19.00 da başlaması gereken ancak Millet  Vekillerinin gecikmesi nedeniyle 20.30 da başlayan tanıtım toplantısına Sakarya Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile İl Yönetim kurulu üyeleri, MHP İl başkanı Mehmet Ziya Akar ve İl Yönetimi, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu ve Yönetimi ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Seyhan Sofuoğlu ve Cumhur ittifakından oluşan Partililer katıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve yönetim kurul üyeleri, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti ve MHP Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile Yönetim kurulu üyeleri ile tanıtılan Belediye Meclis üyeleri misafirlere ev sahipliği yaptı.

KONUŞMALAR

Tanıtım toplantısının ilk konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem yaptı. Ekrem davetlerine icabet eden ve tanıtım toplantılarına katılanlara teşekkür etti. Ardından MHP İlçe Başkanı Ali Dertli kürsüye geldi. Dertlide Cumhur ittifakının Akyazı’da aksaksız bir şekilde yürüyeceğini söyledi ve 31 Mart günü akşamı zafer Cumhur ittifakının olacağını söyledi.

Kürsüye sırasıyla AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Mehmet Ziya Akar geldiler ve onlarda konuşmalarında başarıyı elde edebilmek için birlik ve beraberlik içinde çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdiler seçmenlerine de Cumhur ittifakının gerekleri ne ise onu yapacağımızı unutmayalım dediler.

Bilal Soykan konuşmak için kürsüye gelmeden önce kendisi ile ilgili kısa bir sine vizyon gösterimi yapıldı ve bu gösterimin sonunda kürsüye gelerek çok çalışacağını, birlikte Akyazı’yı hak ettiği yere ulaştıracaklarını söyledi.

Ekrem Yüce’de konuşmasında birlik ve beraberlikten bahsetti ve Cumhur ittifakının elde edeceği başarılarla siyasete damga vuracaklarını söyledi.

Daha sonra kürsüye önce Milletvekili Recep Uncuoğlu ve ardından da Yerel yönetimden sorumlu Genel Başkan yardımcısı  Ali İhsan Yavuz geldi ve onlarda konuşmalarında 31 Mart seçimlerinin önemine değindi ve 31 Mart akşamı zaferin bizim olması için çok çalışmalıyız dediler.

ADAYLAR TANITILDI

Konuşmaların tamamlanmasının ardından önce Belediye Meclis üyesi adayları sonra da Belediye Başkan adayı Bilal Soykan kürsüye davet edildi ve toplantıya katılanlara tanıtıldı.  Düzenlenen tanıtım toplantısı çekilen toplu resimle son buldu.

 

 

 

 

 

 
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