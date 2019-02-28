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4-140 TA AYNI GÜN İKİ KAZA 4 YARALI

Akyazı sınırları içinden geçen D-140 kara yolunda aynı gün 2 trafik kazası oldu.
Bu haber 2019-02-28 19:58:58 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı sınırları içinden geçen D-140 kara yolunda aynı gün 2 trafik kazası oldu.

Bunlardan ilki D 140 Karayolu Batakköy kavşağında meydana geldi. TIR Otomobile çarptı. Kazada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza D 140 Adapazarı Nallıhan Ankara yolu Akyazı Batakköy kavşağında meydana geldi.

Adapazarı istikametinden Ömer K. idaresindeki 01 DYE 14 plakalı TIR Kuzuluk istikametinden gelip kavşaktan Karapürçek yoluna dönmek isteyen Erkan Y. İdaresindeki 54 ZY 87* plakalı Otomobille çarpıştı.

Çapmanın etkisiyle savulan araçlar ışıklarda bekleyen 06 FU 5135 plakalı Otomobile de çarptılar. Kazada Otomobil sürücüsü Erkan Y. Ve yanında yolcu olarak bulunan Bilge G.ağır şekilde yaralandılar.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaralılar Erkan Y. ve Bilge G. burada yapılan müdahaleler sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

İkinci kazada ise TIR’la Otomobil çarpışması ile meydana geldi.

D 140 Adapazarı Nallıhan Ankara Karayolu Akyazı Tem gişeleri önündeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza D 140 Adapazarı Nallıhan Ankara Karayolu Akyazı TEM gişeleri önündeki kavşakta meydana geldi.

Akyazı istikametinden Adapazarı istikametine seyir halindeki Vedat G. İdaresindeki 41 NG 44* plakalı TIR TEM Akyazı gişelerinden çıkış yaptıktan sonra kavşağa girmek isteyen Vedat G. İdaresindeki 34 ES 3870 plakalı Otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Otomobil aydınlatma direği ile TRI’ın arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda Ambulans ve İtfaiye sevk edildi. Olay yerine yakın bir mesafede olan Polis ekipleri kazaya müdahale ettiler.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı kaza kırım ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerlerden çıkararak Sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Kazada yaralanan Emine C.,Şevval G. Ve Firdevs K. olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Olay yerine gelen Jandarmaya görevi devrederken Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 
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