EKREM YÜCE’DEN İKİNCİ KEZ AKYAZI ZİYARETİ

Partisinin Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan

Bu haber 2019-02-27 17:18:39 eklenmiş ve 182 kez görüntülenmiştir.

Partisinin Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce Akyazı’ya erken gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi ve Partisinin Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan’ın da Yahyalı Caddesindeki seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞINI YAPTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce önce AK Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan’ın Yahyalı Caddesindeki seçim irtibat bürosunun açılışı yaptı. Yağmur altında gerçekleşen açılışta Yüce hayırlı olsun ve başarı dilekleri ile kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.

Açılış törenine Ekrem Yüce’nin yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu ve Yönetimi, bir önceki Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, AK Parti İl Yönetimi, AK Partinin bir önceki Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora, mevcut Belediye Meclis üyeleri partililer katıldı. Açılışta Bilal Soykan ile AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Oya Asan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sadık Bora ile yönetimleri ile listede bulunan belediye meclis üyeleri misafirlerine ev sahipliği yaptı.

ZİYARETLERİ

Seçim irtibat bürosunun açılışından sonra Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce bir dizi ziyarette gerçekleştirdi. İlk ziyaretini Muhtarlar derneğine yaptı. Dernek Başkanı Bekir Durmuş ve Yönetim Kurul üyeleri tarafından karşılanan Yüce Akyazılı Muhtarlara çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş’ta Yüce’nin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendisine başarı dileğinde bulundu.

Ekrem Yüce daha sonra SESOB’a bağlı olan Oda Başkanlarını ziyaret etti. Ziyarette Ağaç İşleri Odası Başkanı Turan Gürel, Şoförler Odası adına yönetim kurulu üyesi İhsan Öztürk

, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay, Esnaf Odası Başkanı Emin Üstün, Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk Yüce’ye ev sahipliği yaptılar.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Odaların öneminden bahsetti ve Allah izin verir Başkan seçilirsem birlikte çok büyük projelere birlikte imzamızı atacağız ve Akyazı’yı hizmete doyuracağız dedi.

Oda Başkanları adına konuşmayı Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk yaptı. Öztürk, Akyazı’nın diğer İlçelere göre önemli eksikleri olduğunu söyledi ve kurulan ikinci Üniversiteye bağlı olarak Akyazı’da açılması planlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinin bir an önce eğitime başlaması noktasında kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Öztürk ayrıca ilçe merkezinde sıkışıp kalan büyük marketlerin şehir dışına çıkarılmasını, bu marketlere otopark zorunluluğunun getirilmesini, İlçede faaliyetlerini sürdürmekte olan mobilya imalatı ve ağaç işleri yapan esnafın daha rahat bir ortamda çalışmasına katkı vereceğine inandıkları ağaç ve mobilya sanayi sitesinin kurulması için destek ve otoban Akyazı çıkışı ile Meslek Yüksek Okulu yolunun ışıklandırılmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de Odalar tarafından talep edilen isteklerin yerinde istekler olduğunu söyledi ve göreve geldiklerinde bu istek ve sorunları bir bir ele alıp neticelendirme sözü verdi.

AK Parti İlçe teşkilatı tarafından basına gönderilen programda Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ziyareti, Şehit Uzman Çavuş Yunus Aktaş’ın ailesinin ziyareti, Çarşamba günleri kurulan Pazar yeri ziyareti ile Devlet Hastanesi ziyareti Ekrem Yüce’nin Kocaali’deki cenazeye katılacağı için iptal edildi. Yüce cenaze töreninden sonra Partisinin İlçe teşkilatı tarafından hazırlanan aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Akyazı’dan ayrıldı.