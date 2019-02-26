AKP İLÇE BAŞKANI “AKYAZI’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

5 yıl AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yaptıktan sonra Belediye Başkan adayı olmak için bu görevinden istifa eden

Bu haber 2019-02-26 18:15:31 eklenmiş ve 167 kez görüntülenmiştir.

5 yıl AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yaptıktan sonra Belediye Başkan adayı olmak için bu görevinden istifa eden Fevzi Bora’nın yerine atanan Mesut Ekrem, bu görev kendisine tevdi edildikten sonra ilk basın toplantısını yaptı.

AK Parti İlçe binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan İlçe Başkanı Mesut Ekrem üstlendiğimiz görev gerçekten ağır bir görev. Arkadaşlarımla birlikte bu ağır görevin üstesinden gelmek için gece gündüz demeden çalışıp güzel İlçemizin çehresini değiştirmeye kararlıyız diye başladığı açıklamasına şöyle devam etti “ İlçemize Sağlık Bilimleri Fakültesini kazandıracağız. Belediye Başkan adayımız Bilal Soykan’la birlikte gittiğimiz Üniversite Rektörümüzle yaptığımız görüşmede bu konuyla alakalı olarak somut adımlar attık. İnşallah fakültemizin açılmasını sağlayacağız. Ayrıca Rektörümüz bizden kendilerine kampüs kurmak için geniş bir yer tahsis edilmesini istedi. Yer arayışına hemen başladık. Böylece İlçemizde eğitim görecek olan öğrenci sayısını arttırmayı planlıyoruz. Bunun haricinde Jeotermal enerjimizden yararlanarak bir bölüm açılması konusunda da mutabık kaldık. Böylece Ziraat Fakültesinin de ikinci bir Fakülte olarak Akyazı’mıza kazandırmayı umuyoruz ve bu konunun peşini bırakmamak için elimizden geleni yapacağız”

Güzel Akyazı’mıza mevcut spor salonunun bulunduğu alana yeni bir spor salonu, yüzme havuzu, voleybol, basketbol, yürüyüş alanları ve sosyal tesislerinde bulunduğu bir spor kompleksi için harekete geçtik. Bu yatırımın Akyazı’ya getirilmesi noktasında hayli yol kat ettiğimizi belirtmek isterim diyen AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı’nın turizm merkezi olması noktasında da çalışmalarımızı hızlandırdık dedi.

Korucuk Bölgesinde yapılacak olan yeni şehir hastanesine rahat bir şekilde gidip gelebilmek için 3.otoyolda Akyazı çıkışının verilmesi ve verilen bu çıkıştan yararlanarak hastaneye gitmek isteyenlerden ücret alınmaması hususunda çalışmalar başlattıklarını söyleyen Ekrem, biz AK Parti İlçe Yönetimi ve Allah’ın izniyle 31 Mart günü seçilecek olan Bilal Soykan başkanımızla, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte el ele vererek Akyazı’mızın çehresini değiştirmeye azimli ve kararlıyız diyerek açıklamasını tamamladı.

Sorulan bir soru üzerine de AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem oluşan yeni yönetimin İl Başkanlığına verildiğini ve onaylanmak üzere İl Başkanlığının da onaylanmak üzere Genel Merkeze gönderdiğini listenin en kısa sürede onaylanarak kendilerine ulaşacağını umduğunu söyledi.

İlçe Başkanı Mesut Ekrem tarafından düz enlenen basın toplantısına Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, Kadın Kolları Başkanı Oya Asan, İlçe Yönetiminde yer alması beklenen bazı isimler ve Belediye Meclis üyeliğine aday gösterilenlerden bazıları katıldı.