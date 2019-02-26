DELMAN DEMİRTAŞ “ GÖMLEĞİN İLK DÜĞMESİ ÖNEMLİDİR”

Seçim gezilerini sürdürmekte olan Saadet Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı Selman Demirtaş‘ın

Bu haber 2019-02-26 18:13:32 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Seçim gezilerini sürdürmekte olan Saadet Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı Selman Demirtaş‘ın dünkü gezi yerleri Akyazı’nın İnönü, Hastane ve Su Kenarı Mahalleleri oldu. Gittiği yerlerde vatandaşla buluşan v e onlarla samimi diyaloglar kuran Demirtaş, buralarda yaptığı konuşmalarda bir taraftan projelerini anlatırken, diğer taraftan da şu anda iş başında olan yönetim anlayışının değişmesi gerektiği hususu üzerinde ısrarla duruyor.

Gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemeden diğerlerini doğru iliklemek mümkün değildir diyen Demirtaş şu anda iş başında olan yönetimin var olan anlayışını değiştirmeden de işlerin doğru yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Demirtaş, istişareye kapalı, halktan kopuk, sivil topluma kulakları tıkalı bu yanlış yönetim anlayışını değiştirmeye ve halkla ve toplum bireyleri ile birlikte Akyazı’yı yönetmeye talibiz diyerek oy talebinde bulundu.

Seçim startını verdikten sonra Akyazı’yı bir baştan diğer başa gezdiğini, gitmedi, mahalle, cadde ve sokak, tokalaşmadığı el bırakmadığını söyleyen Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Selman Demirtaş bugünden itibaren de ev ev dolaşarak projelerini anlatacağını ve özellikle de yaşlı anne, abla, teyze ile baba ve dedelerin ellerini öperek onlardan oy isteyeceğini söyledi.