AK PARTİLİLERİN AKYAZI ÇIKARMASI

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AK Parti Akyazı teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı
Bu haber 2019-02-26 18:05:59 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Akyazı teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı 27 Şubat 2019 Çarşamba günü yapılacak. Toplantıya  AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, İl Başkanı Yunus Tever ve İl yönetimi tam kadro katılacaklar.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve yönetimi ile Belediye Başkan adayı Bilal Soykan ile Meclis üyelerinin ev sahipliği yapacağı aday tanıtım toplantısı Batakköylü düğün salonunda gerçekleşecek. Saat 19.00 gerçekleşecek olan toplantı öncesi Akyazı’ya gelecek olan AK Partinin ağır topları toplantı saatine kadar önce haftanın Çarşamba günleri kurulan Pazar yerini gezecek, vatandaşlara projelerini anlatıp  oy talebinde bulunacaklar, daha sonra da Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan bazı Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret edecekler ve son olarak da İlçe merkezinde seç menlerle bir araya gelecekler ve oradan da toplantının yapılacağı düğün salonuna geçecekler. Tanıtım sonrası ev sahibi konumunda olan AK Parti Akyazı teşkilatı misafirlerine aynı salonda akşam yemeği verecek.
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