KUZULUKSPOR’UN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Kuzulukspor Pazar günü deplasmanda oynadığı Hayrettinspor maçını Melih

Bu haber 2019-02-25 15:48:07 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Kuzulukspor Pazar günü deplasmanda oynadığı Hayrettinspor maçını Melih ve Ertuğrul’un attı iki golle 3-0 kazanıp yükselişini sürdürdü.

Mekece sahasında oynanan Ertuğrul Kardeş, Yücel Demir ve Doğuş Çetinoğlu hakem üçlüsünün yönettiği maçta Kuzulukspor baştan sonra üstün oynayan taraftı. Bu üstünlük Kuzulukspor’a üç gollü bir galibiyet getirdi ve sevinen ve mutlu olan taraf Kuzulukspor oldu.

Her iki takımın da birer penaltı kaçırdığı maçta Hayrettinsporlu Ceyhun kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı ve Hayrettin spor maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Kuzuluk spor maçtan sonra Pamukova’da Yörük çadırı isimli restoranda yemeğini yedikten sonra Kuzuluk’a geri döndü.

KUZULUKSPORLU FUTBOLCULARDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Hayrettinspor maçını oynamak için maçın oynanacağı Mekece sahasına giden Kuzulukspor kafilesi, formalarını giymek için girdikleri soyunma odası ve tuvaletlerin içler acısı pis durumunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

O pislik içinde tuvalete giremeyeceklerini gören Kuzuluksporlu futbolcular pis olan lavabo ve tuvaletleri temizleyerek örnek bir davranış sergilediler ve yetkililere de şöyle bir mesaj gönderdiler “ Temizlik bizim şiarımızdır. Hem giydiklerimizin hem de kullandığımız yerlerin temiz olması inancımız gereğidir. Mekece sahasındaki bize tahsis edilen soyunma odasındaki bu pis durum hepimizin midesini bulandırmıştır. Bizde elimizden geldiği kadar temizleyerek lavoba ve tuvaleti kullandık. Temizlik imandandır dediğimize göre yetkilileri bu kurala uymaya, temizlik görevi kimin ise onun o görevi en iyi şekilde yerine getirmeye davet ediyoruz”