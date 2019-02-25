AKYAZIDA VERGİ HAFTASI KUTLANIYOR

Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Bu haber 2019-02-25 15:34:59 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmesi çerçevesinde Akyazı Vergi Dairesi de farkındalık etkinlikleri yapıyor.

Haftanın başlaması dolayısı ile Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz Başkanlığında bir gurup vergi dairesi personeli İlk önce Atatürk Büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra da İlçe Kaymakamı Yakup Güneyi Makamında Yakup Güney ziyaret edilerek kendisine hafta ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Edinilen bilgiye göre aynı heyet hafta boyunca vergilerini zamanında ödeyen iş yeri sahiplerine ziyaretler bulunarak teşekkürlerini ifade edecekler.

Ziyaretler sırasında ayrıca;

• Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler vergi dairelerinde oluşturulan heyetler tarafından işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacaktır.

• Genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirme yapılacak ve “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki" broşürü dağıtılacaktır.

• Üniversitelerde stantlar kurularak vergi bilinci, kayıt dışı ekonomi, istihdam, kariyer imkanları vb. konularda bilgilendirme yapılacaktır.

• 81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

• Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimleri yapılacaktır.

• Vergi Haftası için hazırlanan “Şifre SİZsiniz, Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir” ve “Kahveyle Hatrın, Verginle Katkın Olsun” sloganlarının yer aldığı genel afişler ile “Vergilerle Hayalleriniz Gerçek Olsun” sloganının yer aldığı öğrencilere yönelik olarak hazırlanan afişler asılacaktır.

30. Vergi Haftası için hazırlanan ve kullanılan tüm görsellere, gerçekleştirilen etkinliklere www.vergihaftasi.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.