MİLLET İTTİFAKI ADAYLARINI TANITTI

Millet ittifakında yer alan İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart günü yapılacak olan mahalli

Bu haber 2019-02-24 00:18:20 eklenmiş ve 119 kez görüntülenmiştir.

Millet ittifakında yer alan İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçimde ittifak listelerinde yer alan Belediye Meclis Üyelerini düzenlediği bir kahvaltıda tanıttı.

Nostalji parkta gerçekleşen toplantıda ilk konuşmayı CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu yaptı. Furuncuoğlu Millet ittifakında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi ve ittifak tarafından hazırlanan meclis listesinde çok değerli, sevilen ve sayılan insanların yer alıyor olmasının da bu mutluluğunu arttırdığını söyledi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top da konuşmasında İYİ Parti ve ittifak yaptığımız CHP olarak bu mahalli seçimde bizde varız dedik ve yola çıktık. Başaracağımızdan emin olduğumu ifade ediyorum ve Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı sevinen ve mutlu olan taraf kesinlikle biz olacağımızdan da ardım kadar eminim dedi.

Bu konuşmanın ardından Millet ittifakında yer alan partilerden oluşan Belediye Meclisi listesinde yer alanlar tek tek oturdukları yerden ayağa kalkarak kendilerini tanıttı.

Düzenlenen toplantının son konuşmasını Millet İttifakının Belediye Başkan adayı Adem Güner yaptı. Güner Millet ittifakı kervanı yola çıkmıştır. Bizim Akyazı Belediye Başkanlığını alma gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz oraları geçtik. Biz şimdiden başkanlığımızda Akyazı’ya neler yapabiliriz, ne gibi hizmetler kazandırırız, Akyazı’yı komşu İlçelerin bile imrenebileceği seviyeye nasıl çıkarabilirizi konuşur haldeyiz. Allah’ın izniyle bu kutlu görevi devir alır almaz çok çalışacak ve 5 yıl içinde yapacağımız başarılı çalışmalarla halkımızın teveccühünü kazanarak daha uzun yıllar bu kutlu görevi sürdürmeye de kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum dedi.

Nüfusu 100 bine yaklaşmasına ve Sakarya’nın büyük İlçeler içinde başı çekiyor olmasına rağmen 20 yıldan beri aynı zihniyet tarafından yönetilen Akyazı’mız tabiri caizse tam bir yoklar şehri halindedir. Akyazı’mızda terminal, mezbaha, insanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal tesis yok. Akyazı tam bir yoklar şehri olmuş. Biz bu kadersizliği değiştirmeye talibiz diyen Millet ittifakının Belediye Başkan adayı Adem Güner, Akyazı’ya bir Fakülte kazandırmak bizim olmazsa olmazımızdır. Fakülteyi kazandırabilme adına yapılması gereken ne ise onu misliyle yapacağız. Bundan herkes emin olmalıdır dedi

Güner, biz geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yaşanabilir, huzurlu ve mutlu bir Akyazı bırakmak istiyoruz. Bunun için bu kutlu göreve talip olduk. İlk 5 yıl içinde ortaya koyduğumuz tüm projelerimizi hayata geçirmeye azimliyiz. Belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan bu projeleri yapma taahhüdümüz var. Bunu gerçekleştireceğiz. 5 yılın sonunda Akyazı’mız dillere destan bir İlçe olacak ve bırakın Akyazı’da yaşayanları dışarıdan bile Akyazı’da yaşamak için insanların geleceğini hep birlikte göreceğiz şeklinde konuştu.

Adem Güner konuşmasını şöyle tamamladı “ Millet ittifak olarak çok çalışacağız. Yılmadan çalışacağız. Her eve, her sokağa, her caddeye, her mahalleye girecek ve sıkmadık el bırakmayacağız. Bunu başardığımızda göreceksiniz ki, kazanan biz olmuşuz. Ben şimdiden hepimize başarılar diliyorum.”

CHP’nin SKM Başkanı Mustafa İyiyazıcı ile İYİ Parti’nin SKM Başkanı Kerem Durmuş’ta kuracakları sosyal medya ağından sürekli olarak partilileri bilgilendireceklerini söylediler.