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D-140 KARA YOLUNDA 3 KAZA BİRDEN 3 YARALI

D 140 Karayolu Akyazı Şerefiye mevkiinde önce 3 araç daha sonra olay yerine giden çekici başka bir
Bu haber 2019-02-23 23:54:23 eklenmiş ve 97 kez görüntülenmiştir.

D140 Karayolu Akyazı Şerefiye mevkiinde bir otomobil kayarak şarampole uçtu. Onu kurtaran başka bir otomobile ise TIR çarptı.

Edinilen bilgilere göre Akyazı D140 Karayolu Şerefiye mevkiinde bugün öğlen saatlerinde 3 araç kaza yaptı. İddialara göre Kuzuluk istikametinden Dokurcun istikametine seyir halinde olan 34 BJ *** plakalı hafif ticari araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bu kazayı gören 41 L *** plakalı otomobil yardım etmek için durduğu ve halatıyla birlikte şarampolden kurtarmak için aracı çekmeye başladı. Bu esnada Dokurcun istikametinden gelen plakası öğrenilemeyen TIR yardım eden otomobile çarptı.

Kaygan zeminde duramayarak ve son anda fark ettiği otomobile çarpan TIR otomobili devirerek şarampole yuvarladı.

Parçalar haline gelen otomobilde ki sürücü bu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza sonrası yol trafiğe bir süre kapatıldı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince 2 yaralıya olay yerine ayakta tedavi edildi.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI YERDE 3. KAZA

D 140 Karayolu Akyazı Şerefiye mevkiinde önce 3 araç daha sonra olay yerine giden çekici başka bir Otomobile çarpmıştı. Aynı yerde 3.üncü kaza meydana geldi.

D 140 Adapazarı Nallıhan yolu Şerefiye mevkiinde öğlen saatlerinde kaza yapan aracı çekmek isteyen Otomobile TIR çarpmıştı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.. Bu kazaya giden Çekiciye de Otomobil çarptı bu kazada da Otomobil sürücüsü yaralandı.

Bu kazalardan Kısa süre sonra aynın mevkide Hafif ticari araçla Otomobil çarpıştı.3 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma 3 ayrı kaza için soruşturma başlattı.

 
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