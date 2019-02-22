GELECEĞİN MODA TASARIMCILARI AKYAZI!DA YETİŞİYOR

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eski adı ile Giyim Üretim Teknoloji Bölümü artık Moda Tasarım Teknolojisi adı ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Meslek Tanıtımı kapsamında Moda Tasarım Teknolojisi Bölüm Şefi Gülten Tekin ve Bölüm Öğretmenleri Arzu Başkan ve Sabiha Öztürk rehberliğinde 11. Sınıf öğrencileri ile Model Geliştirme Dersi kapsamında Drapaj yöntemiyle GELİNLİK BUTİK içerikli çalışma gerçekleştirdi.

Bu çalışma ile Moda Tasarım Teknolojisi Bölüm öğrencileri kendi iç dünyalarında geliştirdikleri fikirleri kâğıda aktararak çizimlerini gerçekleştirmişler, sonrasında ise makinelerinde dikerek ürünlerini ortaya çıkarmışlardır. En son aşamada ise öğrenciler ortaya çıkardıkları GELİNLİK BUTİK ürünlerini okulumuz içerisinde BOUTİQUE NİLÜFER olarak adlandırdıkları tanıtım alanında sergileyerek diğer arkadaşlarının beğenisine sunmuşlardır.

Alan tanıtımına katkıda bulunan Bölüm Öğretmenleri gerçekleştirilen çalışmanın Moda Tasarım Teknolojisi alanında eğitim almak isteyen gençlere yol göstereceğine, onlara ilham vereceğine inandıklarını belirtiler.

Okul Müdürü Sebiha Yazıcı ise Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerinin eğitim gördükleri bütün mesleki alanlarda etkin ve yetkin olarak mezun olabilmeleri için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını, öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin gerçek hayata ve iş hayata hazırlandıklarını ve bu tür çalışmalara tam kadro devam edileceğini belirtti.