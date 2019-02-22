AKYAZI CUMHURİYET ANA OKULU’DAN BİR İLK DAHA “DİJİ SERVİS UYGULAMASI”

Ülkemizde son yıllarda yaşanan öğrenci servislerinde çocuk unutulması olayları karşısında

Bu haber 2019-02-22 17:04:32 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan öğrenci servislerinde çocuk unutulması olayları karşısında Akyazı Cumhuriyet Anaokulu “Diji Servis” adı verilen özgün bir projeye imza attı.

Okul yöneticileri İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u ziyaret ederek geliştirdikleri projeler hakkında bilgi verdiler. Akyazı Cumhuriyet Anaokulu'nun hazırladığı dört proje arasında en dikkat çekeni "Diji Servis" projesi. Son zamanlarda ülkemizde öğrenci servislerinde meydana gelen üzücü olaylar projenin hayata geçirilmesinde önemli etken oldu.

Türkiye'de bu konuda daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlamadıklarını belirten Okul Müdürü Fetih Çabukoğlu proje hakkında şu bilgileri verdi: "Diji Servis" öğrencilerimizin evden okula okuldan eve gidip gelmesinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik özgün bir uygulamadır. Ülkemizde son zamanlarda art arda yaşanan servislerde öğrenci unutulma olayları ebeveynlerin ciddi kaygılarına neden olmaktadır. Bu uygulama okulumuza servisle gelen öğrencilerimizin eğitim öğretim süresi boyunca sağlıklı ve güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okuldan evlerine dönmelerini amaçlamaktadır. Yapılan yazılım çalışması sonucu cep telefonlarına yüklenen programlarla aileler çocuklarının servisle olan yolculuğunu, okula ve eve ulaşmalarını yakından takip edebiliyorlar. Uygulama okul idaresi, veliler ve servis şoförleri tarafından 3'lü kontrol mekanizmasıyla çalışıyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okullarımızda hız kazanan proje ve benzeri çalışmaların artmasından duyduğunu memnuniyeti belirterek, Akyazı Cumhuriyet Anaokulu yöneticilerini, öğretmenlerini ve okulla bütünleşen velilerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.