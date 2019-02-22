İYİ PARTİ BAŞKAN ADAYI ADEM GÜNER’DEN BÜROMUZA ZİYARET

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31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçimde İYİ Partiden Akyazı Belediye Başkan adayı olarak açıklanan
Bu haber 2019-02-22 17:01:57 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

 

31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçimde İYİ Partiden Akyazı Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Adem Güner, beraberinde İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top, CHP Başkan yardımcısı Mustafa İyiyazıcı, Belediye Meclis üyeleri Rahmi Aktürk ve Yılmaz Çalıkoğlu ile Mustafa Sağır ile birlikte Bizim Akyazı İnternet Sitemize bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Adem Güner, hemşehrilerime hizmet için yola çıktım. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı ipi göğüsleyen ben, yol arkadaşlarım ve partim olacak dedi. Güner görevi kabul ettikten sonra sıkı bir çalışma içine girdiğini söyledi ve 4 ana başlıkta topladığı projelerini de şöyle tanıttı;

Sosyal faaliyetler ve hizmetler;

Sosyal faaliyetler ve hizmetler kısmında İlçemize yakışır bir terminal yapımı, kadın sığınma ve kimsesizler için huzur evi,  Muhtarlarımıza daha iyi şartlarda hizmet, basın mensuplarına verimliliklerini arttırma bakımından rahat bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun içinde basın ve kültür binası yapımı, Türk hamamı yapımı, sağlık ve hijyen kurallarına uygun sokak hayvanları için barınak yapımı, İlçemizin güzelliklerini gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında daha çok tanıtılması açısından program ve çalışmalar yapılması, mezarlıklarımızın bakımına daha çok önem verilmesi, yüzme havuzu yapımı, kongre salonlarının yapımı, imkanların el vermesi halinde turizmi canlandırmak için teleferik hatlarının kurulması, Akyazı’nın adına yakışır bir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı.

Ekonomik alanda çalışma (Tarım ve Hayvancılık)

Akyazı ekonomisinin canlanması için sıcak suya dayalı tarım, et ve süt entegre tesisleri ile Akyazı için olmazsa olmaz olan mezbahanın kurulması, fındık ve mısır yağı ile fındık ve mısır işleme tesislerinin kurulması, evlerde enerji üretimi için güneşten enerji ve elektrik üretecek sistemler hakkında çalışma yapılması, Esnaf ve onların bağlı oldukları Odaların başkan ve yöneticileriyle sık sık bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmak, el sanatları ve ev ürünlerinin teşhir ve satışlarının yapılmasına imkan sağlamak, Akyazı’ya has tarım ürünleri için festivaller düzenleyerek tanıtımının sağlanması, seracılık ve süs bitkisi yetiştiriciliğine önem verilmesi,  yöresel yemek ve içeceklerimizin ülke gündemine taşınması ve yeni sanayi alanlarının kurulması.

Şehir estetiği ve huzur

İlçemizdeki tüm Mahallelerde huzurun sağlanması için özel bir gayretin içinde olmak. Gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak için önlemler almak. Seyyar satıcılara yer tahsis edilmesi. Çevre estetiğine önem vermek ve mahalle yollarının genişletilmesi. Akyazı’ya uygun konut modeli bulmak ve hayata geçirmek.  Köyden Mahalle statüsünü dönüşen Mahallelerin imar, alt yapı (su ve doğalgaz hatlarının döşenmesi gibi)  sorunlarının sorunsuz hale getirilmesi. Büyük marketlerin belli sayıda tutulması ve Belediye bütçesinin her yıl halka yapılacak olan bir toplantıyla sunulması.

Eğitim, gençlik ve spor

Akyazı’da gençliğin rahat ve kolay ulaşabilecekleri spor aktiviteleri düzenlemek (Ata sporu güreş, uzak doğu sporları ve at binme kursları gibi) Gençliğin ruhi ve sosyal gelişiminin gelişmesine imkan sağlayacak sosyal faaliyetler yapmak. Üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak. Uyuşturucuya karşı daha etkin önlemler almak ve gençliği bu beladan kurtarmak. Evlilik öncesi ve sonrası aile, evlilik ve çocuk yetiştirme konusunda kurslar açmak. Gençlere meslek edindirmek için çeşitli beceri kursları açmak. Akyazı’ya mutlak surette bir Fakülte açılmasını sağlamak v e bu konuda tüm imkanları seferber etmek. Amatör sporların desteklenerek sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve dağ sporları için  (Of road, motosiklet ve bisiklet turları) organizasyonlar yapmak.

 

 
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