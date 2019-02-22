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TOPÇU SIRTI MUHTAR ADAYI KANSU “HİZMET BENİM GERÇEK İŞİM”

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Topçu Sırtı Mahallesi Muhtarlığına aday olan Adem Kansu seçmenin
Bu haber 2019-02-22 16:30:13 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Topçu Sırtı Mahallesi Muhtarlığına aday olan Adem Kansu seçmenin karşısına Kuzuluk Belediyesinden emekliyim ve yerel yönetimlere hakim bir adayım diyerek çıktı ve “Hizmet benim gerçek işimdir. Gelin hep beraber Mahallenin sakini değil sahibi olalım” sloganı ile de Mahalle sakinlerinden oy talebinde bulunuyor. 

Adem Kansu, Muhtar olmamasına rağmen Kuzuluk Mahallesinin Orta ve Topçu Sırtı Mahallesi olarak ikiye ayrılmasında gayret sarf edenlerden biriyim. Karşılığını aldığımız içinde mutluyum diye çıktığı adaylık yolunda yine Muhtar olmamasına rağmen Mahalle sakinlerinin evlerini tek tek dolaşarak kullanılmayan ilaçları toplayarak ihtiyaç sahiplerine dağıttığını, İlçe Tarım Müdürlüğü ile kurduğu temas sonrasında arıcılık kursu açtırdığını ve 40 Mahalle sakininin bu kurstan yararlanarak sertifika sahibi olma hakkı kazandığını, şimdi de aşılama ve buda kursu açılması için müracaatının olduğunu belirterek, Muhtar seçilmem halinde ise bu tür çalışmalara daha da hız vererek devam edeceğini, öğretmen ve din görevlilerimiz başta olmak üzere Mahallede yaşamakta olan aydın ve bilgi sahibi olanların bilgilerinden yararlanacağını ve yapacaklarıyla ilgili olarak onlara danışacağını, Mahallenin yol, su elektrik başta olmak üzere ne eksiği varsa o eksiğin giderilmesi konusunda Belediye ile dirsek temasında olacağını söyledi ve Mahalle sakinlerine de oylarınız çok kıymetli, oyunuzu işin ehline verin ki yarın keşke demeyin diye de uyarıda bulundu ve Kuzuluk Topçu Sırtı Mahallesi Muhtarlığına aday olan 7  kişiden biri olan Adem Kansu 31 Mart seçiminde diğer adaylara da başarı dileğinde bulunmayı ihmal etmedi.

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