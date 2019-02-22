İYİ PARTİDEN MAHALLE ZİYARETLERİ

31 Mart Mahalli seçimlere hayli iddialı bir şekilde hazırlanmakta olan İYİ Parti Akyazı Belediye

Bu haber 2019-02-22 16:25:45 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

31 Mart Mahalli seçimlere hayli iddialı bir şekilde hazırlanmakta olan İYİ Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Adem Güner temposunu arttırarak mahalle mahalle gezilerini ve vatandaşlarla birlikte olma gayretlerini sürdürüyor.

Adem Güner beraberinde İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top ve CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu ve diğer yöneticilerle birlikte yanında yer alan ekip arkadaşlarının dün akşamki durakları Akyazı’ya bağlı Hasanbey Mahallesi oldu. Burada samimi ve candan karşılanan İYİ Partililer yaptıkları sohbette Hasanbey Mahallesinin sorunlarını yakından bildiklerini ve çözümleri içinde ellerinden geleni yapacaklarını bu sohbetlerde söylediler.

Belediye Başkan adayı Adem Güner, Hasanbey Mahallesinin önemli sorunlarından birinin de İmar sorunu olduğunu belirterek, bu sorun nedeniyle Pazarköy’le olan sınırınıza kadar gelen doğalgaz asanbey Mahallesinin bir önemli sorunun maalesef Hasanbey mahallesine gelmiyor. Allah’ın izniyle iş başına gelmemiz halinde Hasanbey Mahallemizin İmar sorunun çözüp burada yaşamakta olan Mahalle sakinlerimizi doğalgazla buluşturacağız dedi.

Hasanbey Mahallesinin 5 önemli sokağı olduğunu belirten Adem Güner, sokakların stabilize olan yollarını parke taşı yapıp vatandaşlarımızı bir sorundan kurtaracağız dedi. Güner hazırladığı projelerinden bazılarını da bu ziyaret esnasında Hasanbey Mahallisi sakinleri ile paylaştı. Adem Güner Akyazı’nın acil bir terminale ve mezbahaya ihtiyacı olduğunu belirterek iş başına gelir gelmez hiç z aman kaybetmeden bu sorunları gidereceğiz dedi.

Adem Güner Akyazı’nın büyük bir İlçe olduğunu hatırlatarak 100 bine ulaşan nüfusu ile Akyazı’ya Fakülte gerektiğinin altını çizdi ve Fakülte için başlatılmış olan çalışmalara bütün imkanlarımızla destek vereceğiz dedi. Güner yine Akyazı’da bir mobilya sanayi bölgesinin kurulması gerektiğini hatırlatarak bu konuda başlatılmış olan bir çalışma var biz onu devam ettirip sonlandıracağız dedi.