AKYAZI’NIN EFSANELEŞEN ŞAMPİYONU KAMİL ÖZDAĞ

Kamil Özdağ Akyazı’da ismi efsaneye çıkmış bir şampiyon. 1953 yılında Akyazı’da dünyaya gelen

Bu haber 2019-02-22 16:24:24 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Kamil Özdağ Akyazı’da ismi efsaneye çıkmış bir şampiyon. 1953 yılında Akyazı’da dünyaya gelen ve şu anda 66 yaşında olan Kamil Özdağ 30 yıllık spor hayatında Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları gibi apoletleri üzerinde taşıyabilen ender sporculardan biridir. Şampiyonluklar yaşadığı güreş hayatına 19 yaşında başlayan Kamil Özdağ, çok çalışarak geç başladığı sporculuk hayatında zirve yapmayı başarmış örnek bir sporcudur.

GÜREŞ BENİM HERŞEYİMDİR

Güreş sporuna başladıktan sonra haftanın üç günü Adapazarı’na gidip idman yapmaya başladığını, ilk hocasının Akyazı Altındereli Kemal Özkan olduğunu söyleyen Kamil Özdağ, milli takım seçmeleri için Mersin’e gittiğini ve bu turnuvada istediği sonucu alamadığını ancak yaptığı güreşlerini o zamanın Milli Takım Antrenörü ve İstanbul Tekelspor’un da antrenörü olan Muharrem Atik’in çok beğendiğini ancak zamanı geldiği için askere gittiğini askerlik süresi içinde Ankara Karagücü formasıyla güreşler yaptığını ve yine Muharrem Atik tarafından güreş kampına dav et edildiğini ve bu davet üzerine aldığı izinle iki ay kampta kaldığını söyledi.

Askerliğinin bitimine az bir zaman kala Kıbrıs harekatı nedeniyle birliğiyle birlikte Kıbrıs’a yapılan çıkarmaya katıldığını Kıbrıs gazisi olduğunu ve Kıbrıs savaşı nedeniyle de iki ay geç terhis olduğunu anlatan Kamil Özdağ, askerlik dönüşü Muharrem Atik’in daveti üzerine İstanbul Tekelspor’a gittiğini ve yeni kulübünün formasıyla da güreştim. İki yıl formasını giydiğim takımımla gittiğim Türkiye şampiyonasında iki kez şampiyon oldum dedi.

HOCAM NEREYE BENDE ORAYA GİTTİM

Kendisini bulup ortaya çıkaran ve elde ettiği tüm başarılarının altında onun emeği var dediği hocası Muharrem Atik’in Tekelspordan ayrılmasından sonra Bursa Tofaş’a antrenör olduğunu söyleyen Kamil Özdağ, hocam nereye gittiyse beni de beraberinde götürdü. Bursa Tofaş’ta çok büyük başarılara imzamızı attık. Katıldığımız kulüpler arası Avrupa şampiyonasına ilk katıldığımız yıl Avrupa şampiyonu, ikinci yıl ise Polonya’da yapılan şampiyonada finalde Rusya’ya yenilip Avrupa ikincisi olduk. Bizim bu başarılarımız büyük ses getirdi.

VEHBİ KOÇ’LA TANIŞMA ŞANSIM OLDU

Bilindiği gibi Tofaş otomobil fabrikasının sahibi Koç ailesiydi. Elde ettiğimiz Avrupa şampiyonasından döndüğümüzde kulübümüz bizim için görkemli bir kutlama yaptı. O kutlamada iş hayatının duayeni olan çok değerli Vehbi Koç’la tanışma, yan yana oturup sohbet etme ve birlikte yemek yeme şansı buldum diyen Kamil Özdağ, yemek sırasında bana beni yenebilirmisin diye sordu. Bende o soruya siz Türkiye’nin en büyük iş adamısınız. Sizi dünyada kimse yenemez . Ben yenebilirmiyim şeklinde cevap verince eliyle omuzumu tutup sende iş var evlat dedi. Sayın Vehbi Koç’un o sözlerini hiçbir zaman unutmam dedi.

YURT DIŞINDA DA GÜREŞTİM

Kamil Özdağ, Almanya’dan AALEN isimli güreş kulübü yetkilisi güreşlerimi izlemiş ve beni çok beğenmiş. Türk bir güreşçiyle bana haber gönderip takımları adına Almanya kulüpler liginde güreş yapmamı istedi. Bende kulübüm Tofaş’tan izin alarak Almanya’ya gittim. İlk yıl şampiyon ikinci yıl ise ikinci olduk. Şampiyonluğun düğümünü benim yaptığı güreş çözdü. Ben galip gelirsem takımımız şampiyon, aksi olursa ikinci olacaktı. Bende rakibimi 5-1 gibi farklı bir skorla yenince şampiyon olmayı başardık. Almanya da yaptığım güreşleri de unutamadığım güreşler arasında sayabilirim dedi.

ERKAL ETÇİOĞLUNU ASLA UNUTAMAM

Zamanın Adapazarı Belediye Başkanı Sayın Erkal Etçioğlu’nun da aynı Muharrem Atik gibi bende önemli bir yeri vardır. Onun tarafından kurulan ve antrenörlüğünü Mehmet Sarı’nın yaptığı güreş kulübünde 5 yıl forma giydim ve güreş yaptım. Bu zaman içerisinde Sayın Etçioğlunun çok desteğini gördüm. Kendisine hazır yeri gelmişken teşekkür ediyorum. Tabi beni güreş camiasına kazandıran ve şampiyonluklar kazanmama neden olan Milli Takım hocam Muharrem Atik ve formalarını giydiğim kulüplerin başkan ve yöneticilerine de teşekkür etmeyi kendime görev sayarım.

VETERANLARDA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

1987 yılında aktif sporculuğu bıraktım. Akyazı Belediyesinde güreş antrenörü olarak çalışmaya başladım. Aktif sporu bıraktıktan 20 yıl sonra Veteranlar yani ustalar şampiyonasına davet aldım. Kabul ettim ve İstanbul’da yapılan Veteranlar Dünya şampiyonaya katıldım. Karşıma çıkan bütün rakiplerimi yenerek dünya şampiyonu oldum. Bu kategoride Rusya’da ikinci, Ankara’da ise bir kez daha şampiyon oldum. Bu şampiyonluğumun önemi ise Rusya’da beni 1-0 yenip şampiyon olan rakibimi Ankara’da finalde 4-0 yenip hem rövanşı almam hem de şampiyon olmamdı.

İKİ BİNİN ÜZERİNDE GÜREŞÇİ YETİŞTİRDİM

Akyazı Belediyesinde güreş antrenörlüğüne başladıktan sonra geçen süre içinde 2 bin üzerinde sporcu yetiştirdim. Yetiştirdiğim sporcularımla gurur duyuyorum. Çünkü onlarla yapılan birçok şampiyonada şampiyonluklar yaşadım. Sporcularımla birlikte Akyazı’nın ismini güreş camiasına altın harflerle yazdırmayı başardım. Onun için çok mutluyum diyen Kamil Özdağ, Akyazı Belediyesi tarafından yaptırılan v e sadece kendilerinin kullandığı yeni salonda yeni yeni isimlerle yoluma devam ediyorum. Güreş sporunu bırakması ve kenara çekilmesinin çok güç olduğunun da altını çizdi.

KAMİ ÖZDAĞ KİMDİR

Kamil Özdağ 1953 yılında Akyazı’da doğdu. 19 yaşında başladığı güreş hayatını şimdi antrenör olarak devam ediyor. 30 yıllık aktif sporculuk hayatında 5 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu, Bir Avrupa ikinciliği ve bir Avrupa üçüncülüğü, Kulüpler bazında bir Avrupa şampiyonluğu bir ikincilik, Uluslararası turnuvalarda bir ikincilik, 1976 Montreal Olimpiyatlarında güreşme onuru ve aktif sporculuğu bıraktıktan sonra da Veteranlarda 2 kez Dünya şampiyonluğu ve bir kez de Dünya ikinciliği gibi çok çok önemli başarılara imzasını atmış bir sporcu. Bu kadar başarılı olmasına rağmen efendiliğinden ve alçak gönüllülüğünden ödün vermemesi, herkesi sevmesi ve sayması, yaşamı boyunca tek bir olumsuzluk yaşamaması onun ne kadar büyük bir sporcu olduğunu gösteren önemli delil. Çok seviliyor olması ise cabası. Onun için Kamil Özdağ Akyazı’nın medarı iftiharı ve ismi efsane olarak anılmaktadır. Kamil Özdağ evli ve 1’i kız 4 çocuk babasıdır. Erkek çocuklarından Fatih ve Talha Özdağ’da babaları gibi güreşçidir.