İYİ PARTİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Diğer Partilerin adayları gibi İYİ Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Adem Güner, sahadaki

Bu haber 2019-02-21 17:10:00 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Diğer Partilerin adayları gibi İYİ Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Adem Güner, sahadaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 19 Şubat günü Meclis Listesini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim eden İYİ Parti Belediye Başkan adayı Adem Güner, İlçe Başkanı Servet Top, ittifak ortağı CHP’li yöneticiler ve sıralamaya giren Meclis Üyesi adayları ile birlikte Akyazı’nın Yeniköy ve Güzlek mahallelerinde vatandaşlarla buluştu ve onlardan kendilerini oyları ile desteklemelerini istediler.

Gittikleri her Mahallede sevgiyle ve samimiyetle karşılandıklarını söyleyen İYİ Parti Belediye Başkan adayı Adem Güner, benim maddi bir sıkıntım yok. İlçede kuyumculuk yapıyorum ve nafakamı burada yaptığım işten elde ediyorum. Benim koltuk derdim de yok. Makam derdim olsa bir dönem yaptığım sonra arkadaşlara devrettiğim Muhtarlığı bırakmazdım. Beni derdim millidir ve Akyazılı hemşehrilerime hizmet etmektir dedi.

Akyazı’da işlerin iyi ve doğru gitmediğini görenlerdenim. Bundan 10 yıl önce Akyazı’da İlçemizle ilgili olarak 5 sorun var diye konuşuyorsak bugün bu rakamın en az 4 hatta 5 katı sorun var diye konuşur hale geldik. İşte benim derdim var olan bu sorunları en az hadde indirmektir. Arkadaşlarımla birlikte var olan bu sorunları ortadan kaldırmak, İlçemizi daha güzel, daha yaşanabilir hale getirmek için yola çıktık. Sizlerden çıktığımız bu yolda oylarınızla bize destek vermenizi istiyorum diyen İYİ Parti Akyazı Belediye Başkanı Adem Güner, yüksekte bulunan bazı Mahallerimizde Hendek Bayraktepe gibi tesisler yapmak mümkün, ayrıca İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan bir Fakültenin Akyazı’ya kazandırılması için gayret göstereceğimi şimdiden ifade etmek istiyorum. Bunları bir seçim vaadi olarak algılamayın. Bu söylediklerimi yapmak için göreve talibim. Ben koltuğunda oturan, arandığında bulunamayan bir Belediye Başkanı olmayacağım. Ben sürekli olarak vatandaşlarımla iç içe olan, sorunlarını ayaklarına kadar giderek dinleyen ve çözüm yolu bulmaya çalışan bir Belediye Başkanı olma konusunda sizlere söz veriyorum dedi ve konuşmasının ardından da Mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve notlar aldıktan sonra ziyaret ettiği Mahallelerden ayrıldı.