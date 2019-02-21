KAYBOLAN SURİYELİ ÇOCUK AİLESİNİN KORKUTTU

5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğu İnönü Mahallesi Kuzuluk durağı

Bu haber 2019-02-21 17:08:09 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğu İnönü Mahallesi Kuzuluk durağı yakınlarında ağlarken gören vatandaşlar durumu hiç zaman geçirmeden Zabıta Müdürlüğüne bildirdi ve çocuğun bulunduğu yere gelen Zabıta ekipleri kız çocuğunu teslim alarak Belediyeye götürdü.

Merkezi sistem anonsta yaptıran Belediye Zabıta ekipleri Pazar yerinde de aynı şekilde anons yaptırmak suretiyle ailesine ulaşmaya çalıştı. Aynı anlarda çocukları kaybolan Suriyeli ailede durumu hemen Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp bildirimi yapınca kaybolan çocuğun da ailesi belirlenmiş oldu.

Belirlenen aile Zabıta Müdürlüğüne gelerek kaybolan çocuklarını aldı ve böylece korku dolu saatlerde geride kalmış oldu.