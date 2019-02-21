CUMHUR İTTİFAKININ SLOGANI“BEKA İÇİN MİLLİ KARAR CUMHUR İÇİN İSTİKRAR”

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Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ile MHP’liler AK Partinin ev sahipliği yaptığı toplantıda
Bu haber 2019-02-21 17:00:06 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ile MHP’liler AK Partinin ev sahipliği yaptığı toplantıda bir araya geldiler. Düzenlenen bu toplantıda Beka için milli, Cumhur için istikrar parolası ile yola çıkma kararı alan Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’liler bu toplantıda 31 Mart yerel seçimde zafer elde edebilmek için seçim gününe kadar nasıl bir çalışma yöntemi uygulayacakları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular ve birlik-beraberlik mesajı verdiler.

Düzenlenen bu toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Başkan adayları Bilal Soykan, her iki partinin yöneticileri ile aday olarak gösterilen Meclis Üyeleri katıldı.
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