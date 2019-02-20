İŞKUR’DAN AKYAZI'DA KARİYER GÜNLERİ

Sakarya İşkur İl Müdürlüğü kurum çalışmalarını tanıtmak amacı ile Sakarya’nın bazı ilçelerinde Kariyer günleri etkinliği düzenledi.

Bu haber 2019-02-20 20:55:40 eklenmiş ve 93 kez görüntülenmiştir.

Sakarya İşkur İl Müdürlüğü kurum çalışmalarını tanıtmak amacı ile Sakarya’nın bazı ilçelerinde Kariyer günleri etkinliği düzenledi.

Kariyer günlerinin İlki Akyazı’da yapıldı. Büyükşehir Belediyesi oysal Gelişim Merkezi salonunda gerçekleşen programa çoğunluğu üniversite öğrencisi olmak üzere ilgi büyük oldu.

Deneyimli sunucu Yahya Bakır’ın başarı ile sunduğu program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi başladı.

Programda ilk konuşmayı proje ortaklarından olan Akyazı Meslek Yüksek okulu Müdürü Dr. İhsan Küçükrendeci yaptı. Müdür Küçükrendeci konuşmasında İşkur’un İlçemiz ve ilimizde yapmış olduğu çalışmalarını yakından takip ediyor ve oldukça başarılı buluyorum. İşkur bu çalışmaları ile ülkemize değerli ve yeni bir vizyon katmıştır. Biz Üniversite olarak İşkur’un bu çalışmalarında her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Üniversite olarak bilgi ve beceriyi kaynaştırmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda İşkur üniversitemize çok değerli katkılar vermektedir. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce meslekleri ve iş yerleri ile tanışmakta beceri kazanmakta ve geleceğe güvenle bakmaktadırlar. Dedi. MYO Müdürü Küçük rendeci uyguladıkları 3+1 ve 7+1 modelini daha da geliştirerek diğer üniversitelere örnek olmak için öncü üniversite olma çabalarımıza devam edeceğiz diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra İşkur İl Müdürü Tekin Kaya söz aldı. Kaya konuşmasında İşkur olarak iş arayanların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek uyguladıkları programların işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitimleri, toplum yararına proje uygulamaları, istihdam garantili ve garatisiz kurs programları, çalışanların ve isdihdamın korunmasına yönelik kurs programlar sayesinde her türlü çabayı göstermeye çalışıyoruz. Bugün burada Akyazı’da faaliyet gösteren önemli iş yerlerinin yetkilileri aramızda bulunuyorlar. Toplantımızda onların bilgi beceri ve tecrübelerinden yararlanacağız. Onların işyerleri için nasıl bir çalışan istediklerini öğreneceğiz. Dedi.

Müdür Kaya öğrencilere hitaben de sizlerin okullarınız biterken mezun olduğunuz zaman nelerle karşılaşacaksınız, tecrübesizlikten dolayı iş bulmakta nasıl zorlandığınızı biliyorum. Kurum olarak hazırlamış olduğu iş başı eğitim programı ile işsiz kalma probleminize engel olmaya çalışıyoruz. İş ararken ilk çalacağınız kapı İşkur olacak. Deneyim ve tecrübeniz yoksa İşkur’un sizin için açmış olduğu eğitim programlarına katılmanızı ve bu kurslar sonunda arzu edilen tecrübe ve nitelik sayesinde daha rahat iş bulabileceksiniz. Bu süreçte İşkur sizlere cep harçlığınızı da verecek. Devlet hem primlerinizi ödüyor ve hem de işiniz garanti oluyor. Dedi.

Daha sonra da Akyazı Kaymakamı Yakup Güney söz aldı. Yapılan bu etkinliğin önemini belirterek katkı verenlere teşekkür etti.

Programda İşkurun faaliyetlerini anlatan kısa bir film izlenmesinin ardından İş tecrübesi olan Tuğçe Gözübüyük ve Uğur Yetişkin’e söz verildi. Onlar da deneyimlerini sinevizyon desteğinde öğrenci ve katılımcılara anlattılar.

İş ve Meslek danışmanları Erdal Kızılkaya ve Nermin Dindar konu ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.

Programda son söz işyeri sorumluları ve insan kaynakları yetkililerine verildi. Optimak AŞ. Genel Müdür yardımcısı Tansel Cavit Kulak, Yazaki İnsan Kaynakları Müdürü Ayşe Erdem, Divan Mobilya AŞ. Fabrika Müdürü Selim Ocaklı ve İşmond Fabrika Müdürü Kenan Şen’e verildi. Bu iş yeri yetkilileri de iş yerlerinde nasıl bir işçi ile çalışmak istediklerini karşılıklı sohbet ve sorulara cevap vererek dile getirdiler.

Program emeği geçenlere İş Kur tarafından verilen teşekkür belgeleri ile tamamlandı.