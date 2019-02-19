SAADET-BBP VE MİLLET İTTİFAKI MECLİS ADAYLARI DA BELLİ OLDU

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimi için Partiler Belediye başkan adayları ile Meclis üyesi isimlerini Seçim Kuruluna teslim ettiler. AKP ‘den sonra Saadet Partisi, BBP ve millet ittifakı da isim listesini Akyazı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verdi.
Akyazı'da Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Billa Soykan olurken, Millet ittifakı adayı Adem Güner, Büüyük Birlik Partisi Nayim Yolcu ve Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Selman Demirtaş oldu.
Siyasi parti ve İttifak listeleri şu şekilde oluştu
SAADET PARTİSİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
1- Ömer Abdullah Ayhan Elektronik Mühendisi
2- Recep Akyüz Sigortacılık Uzmanı
3- Kazım Aksarı Endüstriyel Zemin Kaplama
4- Osman Mangıroğlu Esnaf
5- Salih Bayrak Emlak Danışması
6- Halil İbrahim Karacabey Besici
7- İsa Yeşiltaş Çiftçi
8- Mehmet Sakallıoğlu Müteahhit
9- Mehmet Fatih Fırat İşçi
10- Sezgin Açıkdeniz Tekniker
11- Birol Kaçar Üretim Kalite Danışmanı
12- Burhan Pekdemir Esnaf
13- Halil İbrahim Çeliker Esnaf
14- İbrahim Yırtıcı Emekli
15- Erol Osmanoğlu Tekniker
16- İsmail Yemenici Esnaf
17- Yusuf Tosbatlıoğlu İşçi
18- Selvinur Tan Öğrenci
19- Hicret Aydınözü Ev hanımı
20- Suat Pektaş İşçi
21- Ümit Aydeniz Esnaf
22- Şuayip Ayyıldız Esna
Kontenjanlar;
Mehmet Gündüz Muhasebeci
Ahmet Ulutaş Esnaf
Bayram Balık Esnaf
KONTENJANLAR
Harun Temizalay İşçe
Yaser Kılıçkeser İşçi
Oğuz Işık Tarihçi
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
1- Levent Serdar Diş Hekimi
2- Öner Kurt Kuaför
3- Serdar Apaydın Şoför
4- Hamdi Erdoğan İşletmeci
5- Mehmet Ferhat Yılmaz Elektrik Teknisyeni
6- Ali Yavuz İş Adamı
7- Tuncay Aydemir Güvenlikçi
8- Mehmet Can Yılmaz Esnaf
9- Ersin Kocabıyık Esnaf
10- Şamil Ağırlar Serbest
11- Şerafettin Yılmaztürk Şoför
12- İsmail Bayrak Serbest
13- Recep Çandar Serbest
KONTENJANLAR
Yusuf Genç Serbest
Cevdet Aksarı Emekli
Ali Bayram Esnaf
İYİ PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
1-RAHMİ AKTÜRK 2-AHMET BİLMİŞ 3-VEYSEL ÖZDAMAR 4-ASLIHAN AYAZ 5-ERGÜN KOÇ 6-HASAN DEMİR 7-HAKAN BAYKAL 8-EYÜP YLDIZTAŞ 9-YALÇIN ÖMÜRLÜ 10-CİHAN MERAL 11-MURAT GÜZEL 12-TALAT AŞAN 13- HÜSEYİN ELİK 14-KEMAL AKÇAY 15-FATİH DEMİECİ 16-CEM ÇALIKOĞLU 17-MESUT HEKİMOĞLU 18-SEDAT ULUKÖYLÜ 19-ADNAN GÜL 20-ABDÜLKADİR BAYRAM 21-KENAN BULUT
KONTENJANLAR
1-NERMİN GÜL 2-AVNİ DAĞ 3-YILMAZ ÇALIKOĞLU