SAADET-BBP VE MİLLET İTTİFAKI MECLİS ADAYLARI DA BELLİ OLDU

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimi için Partiler

Bu haber 2019-02-19 20:29:59 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.