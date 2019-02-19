Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BASGİR KÖPEĞİN SU İÇME METODU

BASGİR KÖPEĞİN SU İÇME METODU

SAADET-BBP VE MİLLET İTTİFAKI MECLİS ADAYLARI DA BELLİ OLDU

SAADET-BBP VE MİLLET İTTİFAKI MECLİS ADAYLARI DA BELLİ OLDU

CUMHUR İTTİFAKININ MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU

CUMHUR İTTİFAKININ MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU

ALGAN KARDEŞLERİN BAŞARISI

ALGAN KARDEŞLERİN BAŞARISI

ISTANBUL'LU ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

ISTANBUL'LU ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

KUZULUKSPOR BERABERE KALDI

KUZULUKSPOR BERABERE KALDI

SAADET-BBP VE MİLLET İTTİFAKI MECLİS ADAYLARI DA BELLİ OLDU

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimi için Partiler
Bu haber 2019-02-19 20:29:59 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimi için Partiler Belediye başkan adayları ile Meclis üyesi isimlerini Seçim Kuruluna teslim ettiler. AKP ‘den sonra Saadet Partisi, BBP  ve millet ittifakı  da  isim listesini Akyazı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verdi.

Akyazı'da Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Billa Soykan olurken, Millet ittifakı adayı Adem Güner, Büüyük Birlik Partisi Nayim Yolcu ve Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Selman Demirtaş oldu.

Siyasi parti ve İttifak listeleri şu şekilde oluştu

SAADET PARTİSİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

1-    Ömer Abdullah Ayhan Elektronik Mühendisi

2-    Recep Akyüz Sigortacılık Uzmanı

3-    Kazım Aksarı Endüstriyel Zemin Kaplama

4-    Osman Mangıroğlu Esnaf

5-    Salih Bayrak Emlak Danışması

6-    Halil İbrahim Karacabey Besici

7-    İsa Yeşiltaş  Çiftçi

8-    Mehmet Sakallıoğlu Müteahhit

9-    Mehmet Fatih Fırat İşçi

10- Sezgin Açıkdeniz Tekniker

11- Birol Kaçar Üretim Kalite Danışmanı

12- Burhan Pekdemir Esnaf

13- Halil İbrahim Çeliker Esnaf

14- İbrahim Yırtıcı Emekli

15- Erol Osmanoğlu Tekniker

16- İsmail Yemenici Esnaf

17- Yusuf Tosbatlıoğlu İşçi

18- Selvinur Tan Öğrenci

19- Hicret Aydınözü Ev hanımı

20- Suat Pektaş İşçi

21- Ümit Aydeniz Esnaf

22- Şuayip Ayyıldız Esna

 

Kontenjanlar;

Mehmet Gündüz Muhasebeci

Ahmet Ulutaş Esnaf

Bayram Balık Esnaf

 

KONTENJANLAR

Harun Temizalay İşçe

Yaser Kılıçkeser İşçi

Oğuz Işık Tarihçi

 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

1-    Levent Serdar Diş Hekimi

2-    Öner Kurt Kuaför

3-    Serdar Apaydın Şoför

4-    Hamdi Erdoğan İşletmeci

5-    Mehmet Ferhat Yılmaz Elektrik Teknisyeni

6-    Ali Yavuz İş Adamı

7-    Tuncay Aydemir Güvenlikçi

8-    Mehmet Can Yılmaz Esnaf

9-    Ersin Kocabıyık Esnaf

10- Şamil Ağırlar Serbest

11- Şerafettin Yılmaztürk Şoför

12- İsmail Bayrak Serbest

13- Recep Çandar Serbest

 

KONTENJANLAR

 

Yusuf Genç Serbest

Cevdet Aksarı Emekli

Ali Bayram Esnaf

İYİ PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

1-RAHMİ AKTÜRK 2-AHMET BİLMİŞ 3-VEYSEL ÖZDAMAR 4-ASLIHAN AYAZ 5-ERGÜN KOÇ 6-HASAN DEMİR 7-HAKAN BAYKAL 8-EYÜP YLDIZTAŞ 9-YALÇIN ÖMÜRLÜ 10-CİHAN MERAL 11-MURAT GÜZEL 12-TALAT AŞAN 13- HÜSEYİN ELİK 14-KEMAL AKÇAY 15-FATİH DEMİECİ 16-CEM ÇALIKOĞLU 17-MESUT HEKİMOĞLU 18-SEDAT ULUKÖYLÜ 19-ADNAN GÜL 20-ABDÜLKADİR BAYRAM 21-KENAN BULUT

KONTENJANLAR

1-NERMİN GÜL 2-AVNİ DAĞ 3-YILMAZ ÇALIKOĞLU

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
20:36 - SAADET-BBP VE MİLLET İTTİFAKI MECLİS ADAYLARI DA BELLİ
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimi için Partiler ...
15:38 - CUMHUR İTTİFAKININ MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU
Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur ittifakının 31 Mart günü yapılacak olan...
16:06 - AKP GENÇLİK KOLLARINDA YENİ BAŞKAN SADIK BORA OLDU
Bir süreden beri boş olan AK Parti Akyazı İlçe Başkanlığına AK Parti Genel Merkezi ...
22:49 - GÜZLEK MUHTARINA YENİDEN MUHTAR OL BASKISI
Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahallesinin başarılı Muhtarı Selim Akyazıcı’ya 31 Mart tarihinde ...
22:46 - İYİ PARTİDEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Düzenlenen toplantıya Milletvekili Ümit Dikbayır da katıldı....
23:01 - EKREM YÜCE’DEN AKYAZI TURU
31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçimde AK Partiden Büyükşehir Belediye başkan adayı o...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ