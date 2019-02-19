CUMHUR İTTİFAKININ MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU

Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur ittifakının 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli seçimde meclis üyelerinin isimleri ve sıralamaları belli oldu. Buna göre;
1- Uğur Kılıçoğlu (AKP) Jeofizik Mühendisi
2- Meryem Sağlam (AKP) Mimar
3- Mustafa Karahasan (AKP) İnşaat Mühendisi
4- Ergün Öztürk (MHP) Emekli Öğretmen
5- Mehmet Çakmak (AKP) Yönetici
6- Abdurahim Atmaca (AKP) Nakliyeci
7- Emrullah Kut (AKP) Bilgisayar Mühendisi
8- Osman Kesikbaş (AKP) Serbest
9- İhsan Özcan (MHP) Serbest
10- Hümeyra H. Saygıdeğer (AKP) Turizmci
11- Naci Çavdar (AKP) İşletmeci
12- Abdulkadir Yıldırım (AKP) Yönetici
13- Cem Tuncer (AKP) İşletmeci
14- Furkan Çakıroğlu (MHP) Avukat
15- Sevinç Özer (AKP) Sosyolog
16- Engin Kaya (AKP) Tarım Bayii
17- Cevdet Kazan (AKP) Müteahhit
18- Ahmet Çetin (MHP) Esnaf
19- Sait Beşir (AKP) Mali Müşavir
20- Yılmaz Taşdelen (AKP) Seyahat Acenteci
21- Rasim Bulca (AKP) Restoran sahibi
22- Ahmet Öztürk (AKP) Restoran işletmecisi
Kontenjanlar;
Özgür Özmen (AKP) İşletmeci
Mehmet Öztürk (AKP) Gıda toptancısı