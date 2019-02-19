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CUMHUR İTTİFAKININ MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU

Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur ittifakının 31 Mart günü yapılacak olan
Bu haber 2019-02-19 15:30:38 eklenmiş ve 155 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur ittifakının 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli seçimde meclis üyelerinin isimleri ve sıralamaları belli oldu.  Buna göre;

1-   Uğur Kılıçoğlu (AKP) Jeofizik Mühendisi

2-   Meryem Sağlam (AKP) Mimar

3-   Mustafa Karahasan (AKP) İnşaat Mühendisi

4-   Ergün Öztürk (MHP) Emekli Öğretmen

5-   Mehmet Çakmak (AKP) Yönetici

6-   Abdurahim Atmaca (AKP) Nakliyeci

7-   Emrullah Kut (AKP) Bilgisayar Mühendisi

8-   Osman Kesikbaş (AKP) Serbest

9-   İhsan Özcan (MHP) Serbest

10-              Hümeyra H. Saygıdeğer (AKP) Turizmci

11-              Naci Çavdar (AKP) İşletmeci

12-              Abdulkadir Yıldırım (AKP) Yönetici

13-              Cem Tuncer (AKP) İşletmeci

14-              Furkan Çakıroğlu (MHP) Avukat

15-              Sevinç Özer (AKP) Sosyolog

16-              Engin Kaya (AKP) Tarım Bayii

17-              Cevdet Kazan (AKP) Müteahhit

18-              Ahmet Çetin (MHP) Esnaf

19-              Sait Beşir (AKP) Mali Müşavir

20-              Yılmaz Taşdelen (AKP)  Seyahat Acenteci

21-              Rasim Bulca (AKP) Restoran sahibi

22-              Ahmet Öztürk (AKP) Restoran işletmecisi

Kontenjanlar;

Özgür Özmen (AKP) İşletmeci

Mehmet Öztürk (AKP) Gıda toptancısı

Mustafa Birincioğlu Esnaf

 
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Hüseyin ELİK 2019-02-19 17:12:40
HAYIRLI OLSUN
Toplam 1 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
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