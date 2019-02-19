CUMHUR İTTİFAKININ MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU

Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur ittifakının 31 Mart günü yapılacak olan

Bu haber 2019-02-19 15:30:38 eklenmiş ve 155 kez görüntülenmiştir.