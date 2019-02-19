ALGAN KARDEŞLERİN BAŞARISI

Bursa’da düzenlenen ve 15-17 Şubat tarihlerinde yapılan okullar arası grup şampiyonasına katılan

Bu haber 2019-02-19 15:01:15 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

Bursa’da düzenlenen ve 15-17 Şubat tarihlerinde yapılan okullar arası grup şampiyonasına katılan Akyazılı Taner Algan ikinci, Erhan Algan’da üçüncü oldu ve 15-17 Mart tarihlerinde Balıkesir Gönen’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

15-17 Şubat tarihlerinde Bursa Mudanya kapalı Spor salonunda yapılan 14-15 yaş grup serbest güreş okullar grup şampiyonasına Akyazı Mesleki ve Anadolu teknik lisesini temsilen katılan ve 48 kg da güreşen Taner Algan 2. Erhan Algan’da 3. Olarak 15-17 Mart Tarihlerinden Balıkesir Gönen de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmaları hem okullarında hem de Akyazı’da sevinçler karşılandı ve elde edilen bu başarıya da Akyazılılar “Algan kardeşlerin başarısı ”ismini taktı.

Antrenör Kamil Özdağ; Güreşçilerimiz çok güzel müsabakalar çıkararak Türkiye Şampiyonasına katılma vizesi aldılar. Önümüzde yoğun bir müsabaka dönemi var. En yakın turnuva 1-3 Mart tarihinde Kızılcıhamam’da yapılacak olan Yıldızlar yaş grubunun grup şampiyonasıdır. Önemsediğimiz bu şampiyonadan da başarılı sonuçlarla dönmek için çok çalışıyoruz dedi.