ISTANBUL'LU ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

Akyazı’ya bağlı Hasanbey Mahallesi ana sınıfı öğretmeni Ayşegül Kaymak’ın gayretleri

Bu haber 2019-02-19 14:56:46 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Hasanbey Mahallesi ana sınıfı öğretmeni Ayşegül Kaymak’ın gayretleri sonucu İstanbul’dan Hasanbey Mahallesine gelen bir grup öğrenci ana sınıfının boya, badana ve tüm bakım işlerini yaparak sınıfı tertemiz ve yepyeni hale getirdi.

Ana Sınıfı Öğretmeni Ayşegül Kaymak, destek çağrısına duyarsız kalmayıp sınıflarına kadar gelerek tüm eksikleri gideren ve sınıfı elden geçirerek mükemmel hale getiren öğrencilere teşekkür etti ve onları Hasanbey mahallesinde ağırlamaktan da büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Hasanbey mahallesinin başarılı ve çalışkan Muhtarı Nuri Öztürk de gerçekleşen çalışmanın örnek bir çalışma olduğunun altını çizdi hem İstanbul’dan gelerek çalışmayı gerçekleştiren öğrencilere, hem de ana sınıfı öğretmenine teşekkür etti.