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KUZULUKSPOR BERABERE KALDI

KUZULUKSPOR BERABERE KALDI

KUZULUKSPOR BERABERE KALDI

Hasan Altıntaş’ın yönetiminde
Bu haber 2019-02-19 14:51:43 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

Hasan Altıntaş’ın yönetiminde Emirhan-Recep-Fatih-Ramazan-Ercan-Muhammet-Yasin-Ertuğrul-Fatih - Melih-Uğur kadrosu ise sahaya çıkan ve Sakarya 1.Amatör Lig C grubunda mücadele etmekte olan Kuzulukspor, Aslan Taşkın yönetiminde ve Halit-Yusuf-Naci- B.Türker-Ömer-Nizamettin-Mevlüt-M.Ali-Enes-Muhammet-Emre kadrosu ile kendisine rakip olan Hendek Doğanspor’la 1-1 berabere kaldı.

Kuzuluk Sentetik sahada oynanan maçta ilk golü misafir takımdan B.Türker 16.dakikada atarken, Kuzulukspor bu gole 80.dakikada Ertuğrul’la cevap verdi ve maçta karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçtan sonra Kuzulukspor puanını 21’e rakibi Hendek Doğanspor’da puanını 19’a yükseltti.

 
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