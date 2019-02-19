DOKURCUN MERKEZ CAMİİ YARDIM BEKLİYOR

Akyazı’nın Dokurcun Mahallesi Merkez Camii inşaatı artık bitmek üzere.

Bu haber 2019-02-19 14:50:32 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Dokurcun Mahallesi Merkez Camii inşaatı artık bitmek üzere. 2009 senesinde temeli atılan2016 yılında ibadete açılan şaheser camii üç kattan oluşuyor. 2009 yılında plan ve projesi çizilip haydi bismillah diyerek temeli atılan cami için bugüne kadar harcanan para miktarı 5 milyon liranın üzerinde.

2016 yılında ibadete açılan caminin şu an itibarıyla minaresi ve katlara çıkabilmek için gerekli olan asansör yapım çalışmaları da bütün hızıyla sürüyor. Toplamda bin M2 lik bir alana sahip olan caminin alt katında bulunan 400 M2. lik salon ise sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılıyor.

Dokurcun Merkez camiinin bugünkü noktasına gelmesinde büyük emeği olan Dernek Başkanı Mehmet Öksüz, bugüne kadar birçok engeli ve birçok güçlükleri aşarak camimizi bugünkü hale getirdik. Şu anda hızlı bir şekilde minaremizi ve camimiz üç kattan oluştuğu için gerekli olan asansörümüzü yapmanın gayreti içindeyiz. Allah’ın izniyle bu eksiklerimizi de giderdiğimizde artık camimizde eksik bir şey kalmayacak ve tam kapasiteyle hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. Ben benimle birlikte Derneğimizde görev yapan yönetici arkadaşlarıma ve isimlerini bile bildirmeden bize nakit ve malzeme desteği yapan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Yukarıda da ifade ettiğim gibi sürmekte olan minare ve asansör çalışmaları nedeniyle hem paraya hem de malzemeye ihtiyacımız var. Son noktasına geldiğimiz cami inşaatımızı tamamlayabilmemiz için hayırseverlerimizden ben mir kez daha bize destek yapma çağrısı yapıyorum. İnşallah bu çağrım karşılıksız kalmaz ve bizde en kısa sürede eksiklerimizi tamamlayıp camimizi tam kapasiteyle hizmete sokmuş olur ve bunun mutluğunu da hemşehrilerimiz ve bize maddi manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimizle birlikte yaşarız dedi.