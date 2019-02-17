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ASAKYAZI’DAN 3 ALTIN PUAN 1-0

ASAKYAZI’DAN 3 ALTIN PUAN 1-0

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ASAKYAZI’DAN 3 ALTIN PUAN 1-0

Süper Amatör lig A gurubunda mücadele eden As Akyazıspor bugün evinde konuk ettiği Demirspor’u
Bu haber 2019-02-17 16:37:55 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Süper Amatör lig A gurubunda mücadele eden As Akyazıspor bugün evinde konuk ettiği Demirspor’u maçın son dakikalarında attığı tek golle mağlup etmeyi başardı.

İki denk takımın mücadelesinde her iki takım da göze hoş gelen bir futbol oynanırken izleyiciler de bu mücadeleden oldukça zevk aldılar.

Her iki takımın da her an gol atabileceği maçta gülen taraf takımımız oldu. Maçın 85. Dakikasında müdafa oyuncumuz Onur verkaçlarla ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Plase bir vuruşla Demirspor kalecisi Tolga’nın sağından topu filelere gönderdi. 1-0

Maçta başka gol olmadı. Bu sonuçla As Akyazı 3 altın puanı hanesine yazdırırken üst katlara biraz daha yaklaşmış oldu.

SATAT: Akyazı Sentetik

HAKEMLER: Mehmet Akıncı *** Utku Kocaer *** Uğur Muslu ***

ASAKYAZISPOR: Muhammet ** Yağız **(Mehmet**) Onur ***Hasan Ş. *** İbrahim *** Burak ** (Muhammet**) Aykut *** Erdi*** Oğuzhan *** Emre *** Alihan** (Bünyamin**)

ANTRENÖR: Ahmet Birinci

DEMİRSPOR: Tolga** Arda** Harun*** Sinan( Dk.87 KK)Kerim ** Samet *** Enes**Halil ** (Ömer Faruk **) Ethem*** mithat*** Anıl ** B.Erol**

ANTRENÖR:  Metin Kaya

ALAAĞAÇ FARKLI GALİP

Süper Amatör A gurubunda mücadele eden Alaağaçspor deplasmanda mücadele ettiği Karasu Yalıspor karşısında  üstün bir oyun sonunda 5-1 galip geldi. Bu hayati 3 puana rağmen Alaağaçspor’un kümede kalması oldukça zor görünüyor.
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