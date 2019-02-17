EMEKLİ EĞİTİMCİ İSRAFİL DEDE VEFAT ETTİ

İlçemizde uzun yıllar öğretmenlik ve müdür yardımcılıkları yapan emekli öğretmen İsrafil Dede hayatını kaybetti. Dede bugün son yolculuğuna uğurlandı.
İzmit Derince de ikamet eden İlçemizde uzun yıllardır görev yapan emekli öğretmen İsrafil Dede (78) yaşamını yitirdi.
İsrafil Dede İlçemiz öğretmenlik görevinin ardından Konuralp Okulunda Müdür yardımcılığı ve sınıf öğretmenliği yaptı.
Dede’nin cenazesi bugün İzmit Derince Yenikent mimar Sinan camiinde kılınan cuma ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
BİZİM AKYAZI ailesi olarak Merhuma Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileriz