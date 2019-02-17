EMEKLİ EĞİTİMCİ İSRAFİL DEDE VEFAT ETTİ

İlçemizde uzun yıllar öğretmenlik ve müdür yardımcılıkları yapan emekli öğretmen

Bu haber 2019-02-17 00:45:12 eklenmiş ve 134 kez görüntülenmiştir.