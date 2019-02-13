BİLARDOCULAR NEFES KESTİ

Platin bilardo salonu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 4 top bilardo turnuvasına

Bu haber 2019-02-13 23:16:17 eklenmiş ve 89 kez görüntülenmiştir.

Platin bilardo salonu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 4 top bilardo turnuvasına 52 bilardocu katıldı. Dün gece yapılan final maçıyla sona eren turnuvada finali yapan Ahmet Zeki Okur ile Ali Yıldız arasında geçen maç gerçekten nefesleri kesti. Sonunda gülen Ahmet Zeki Okur oldu. İkinciliği ise finalde şampiyona yenilen Ali Yıldız, üçüncülükleri de Murat Okumuş ile Turgay Berk aldı.

Final maçını Akyazı Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, AK Belde A.Ş Müdürü Nail Kahveci, Belediye Meclis Üyeleri bilardo severlerin izledi. Maçın bitiminden sonra dereceye girenlerin kupa ve hediye istekaları final maçını izleyen yetkililer tarafından verildi.

Turnuvayı düzenleyen Platin Bilardo salon işletmecisi Ahmet Kara, Akyazı’da bilardo sporunun her geçen gün daha çok sev ilmeye başlıyor olmasının kendisini ve tüm bilardo severleri mutlu ettiğini söyledi ve geleneksel hale getirdikleri bu turnuvanın sürekli olacağının da müjdesini verdi.