DİN GÖREVLİLERİ BİZİ ZİYARET ETTİ

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Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde görev yaparken emekli olan din görevlisi
Bu haber 2019-02-13 23:09:17 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde görev yaparken emekli olan din görevlisi Enver Koşar, Akyazı Belediyesinde din görevlisi olarak görev yaparken emekliye ayrılan Mustafa Kurukuz ve şu anda Merkez Çarşı Caminde (Baraka cami) görev yapmakta olan din görevlisi Kadir Kurtoğlu ile birlikte Bizim Akyazı İnternet Sitemiz bürosuna bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyarette konuşan emekli ve çalışan din görevlileri gazetecilik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu söylediler ve Akyazı’da gazetecilik ve özellikle de internet gazeteciliğinin çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, bu durum kuşkusuz güzel Akyazı’mıza çok şeyler kazandırıyor dediler.

Evimizde oturduğumuz yerde Akyazı’da ne olup bitiyoru anında öğrenme şansı bulduklarını da söyleyen din görevlileri bu konuda emek veren bütün meslektaşlarınızı şahsınızda tebrik ediyoruz dediler ve başarı dileğinde bulundular.

Arkadaşımız Salim Özyılmaz’da her zaman doğru ve tarafsız haberciliği şiar edindiklerini söyledi ve bu yoldan sapmadan yayın hayatımızı sürdürmeye de kararlıyız dedi ve yapılan ziyaret için din görevlilerine teşekkür etti.

 
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