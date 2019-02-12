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AKP GENÇLİK KOLLARINDA YENİ BAŞKAN SADIK BORA OLDU

Bir süreden beri boş olan AK Parti Akyazı İlçe Başkanlığına AK Parti Genel Merkezi
Bu haber 2019-02-12 16:04:49 eklenmiş ve 223 kez görüntülenmiştir.

 

Bir süreden beri boş olan AK Parti Akyazı İlçe Başkanlığına AK Parti Genel Merkezi tarafından atama yapıldı. Ankara’ya çağrılan üç aday arasından AK Parti Akyazı Gençlik Kolları Başkanlığına Sadık Bora atandı.

Aynı zamanda bir önceki AK Parti İlçe Başkanı olan Fevzi Bora’nın da yeğeni olan Sadık Bora Akyazı’ya döner dönmez atandığı görevine başladı. Bora yaptığı açıklamada olarak çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdi ve bana güvenip beni bu görev e getirenlere mahcup olmayacağını ve arkadaşları ile birlikte partisi daha ileri götürebilme adına daha fazla çalışacağının söyledi.

AK Parti Akyazı Gençlik kolları Başkanlığına atanan Sadık Bora’nın kısa süre içinde yönetimini oluşturup onay için Ankara’ya göndermesi bekleniyor.
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