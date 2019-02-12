HAVUZ FACİASINDA İKİNCİ KEŞİF

23 Haziran 2017 günü Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği

Bu haber 2019-02-12 15:58:43 eklenmiş ve 205 kez görüntülenmiştir.

23 Haziran 2017 günü Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciası ile ilgili olarak devam etmekte olan mahkeme tarafından verilen karar gereği olay mahallinde ikinci kez keşif yapıldı. Keşifte çocuklarını kaybeden acılı ailelerde hazır bulundu.

Hakim bilirkişi ve şahitleri olay mahallinde dinledi

Saat 15.00 de başlayan keşif iki saat 30 dakika sürdü. Keşif esnasında güvenlik güçleri facianın meydana geldiği havuz civarında tedbir aldı. Bilirkişiler olay mahallinde inceleme yaptılar ve notlar tuttular. Bilirkişilerin hazırlayacağı raporun duruşmanın yapılacağı 21 Mart gününe kadar ilgili mahkemeye sunmaları bekleniyor.

Keşfin yapıldığı facia mahallinde yapılan keşif esnasında hakim ilk olarak önce tutuklanan sonra denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen havuzun elektrik işlerini yapan Kemal D. yi ve keşifte konuşturmak için getirdiği iki şahidini dinledi. Daha sonra acılı ailelerin şahitlerine söz verildi. Şahitlerden biri facia anında tesislerde olduğunu, facia anında havuzla bağlantılı olan elektriği bir türlü kesemediği söylediği ve bu olayda büyük bir ihmal var dediği, diğer şahitin de tesislerde kullanılan elektriğin kaçak olduğunu belirttiği ve ana trafoya giderek şarteli indirdiğini, o trafoya bağlı tüm evlerde elektrik kesildiğini ancak tesisin ve dolayısıyla da havuzdaki elektriğin kesilmediğini söylediği ve bu da gösteriyor ki, elektrik trafodan değil ana hattan kaçak olarak alınmış dediği öğrenildi.

Elektrik Mühendislerinden kurulu bilirkişi heyeti de facianın yaşandığı tesiste ve havuzda en küçük bir detayı bile kaçırmamak için kapsamlı bir inceleme yaptı. Gördüklerini de hazırlayacakları ve Mahkemeye sunacakları rapora yazmak için sürekli not aldıkları görüldü.

Genel kanı faciada ihmal olduğu yönünde

Keşif esnasında facianın yaşandığı alanda bulunan yetkili yetkisiz herkesin ortak düşüncesi olayda ihmallerin bir zincir halinde birbirini takip ettiği yönünde oldu. Özellikle elektrik hususunda büyük bir ihmalin söz konusu olduğu fikrinde birleşmeleri de yapılan keşfin bir diğer dikkat çeken noktasıydı.

Acılı aileler adaletin tecelli etmesini bekliyor

Faciada hayatını kaybeden Gökay Yıldırımgeç, Mert Davut Kaliç ve Nurullah Ünlütürk’ün de aileleri gerçekleştirilen keşfi yakından takip etti. Acılı aileler yaşanan faciada çocuklarını kaybettiklerini. Bu acıyı yaşamları boyunca taşıyacaklarını belirterek adaletin tecelli etmesini ve suçluların cezalarını çekmelerini beklediklerini açıkladılar.

Mühürler sökülmüş

Facianın yaşandığı tesis mühürlenmişti. Aradan geçen 19 aylık süre sonunda gerçekleşen ikinci keşif sırasında mühürlerin bozulduğu da görüldü. Ancak mühürleri kim ya da kimler bozduğu bozulduğu öğrenilemedi.

Ailelerden açıklamalar ardı ardına geldi

Keşfin tamamlanmasının ardından acılı ailelerden kendileri gibi keşfi izlemekte olan basın mensuplarına açıklamalar ardı ardına geldi. İlk açıklamayı Mert Davut Kaliç’in acılı annesi Esra Kaliç yaptı. Kaliç bizim acılarımız hala ilk günkü kadar taze. Bu acıyı bizlerin unutması asla mümkün değil. Facianın üzerinden 19 ay geçti hala bugünkü aşamadayız. Bizler adalet bekliyoruz. Suçluların cezalandırılmalarını bekliyoruz. Suçlu belediye ise belediye, Sedaşsa Sedaş, Elektrikçi ise elektrikçi. Kim suçluysa o cezasını çekmeli. Bu facianın üzerini kimse örtemez. Filanca sorgulanamaz falanca sorgulanır denemez. Suçlu kimse o ya da onlar bulundukları konum ne olursa olsun sorgulanmalıdır. Kaymakamlık zamanın Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Zabıta Memuru için soruşturma izni vermemiş. Savcılıkta bu karar üzerine her ikisini işlemden kaldırmış. Bununla ilgili bize tebligat gönderiyor. Ölen çocuklar onların olsa böyle bir karar verirler miydi. Asla vermezlerdi. Biz suçlu kimlerse onların tamamının yargılanmasını v e adaletin tecelli etmesini istiyoruz dedi.

Aynı faciada oğlu Nurullah’ı kaybeden acılı babası Kemal Ünlütürk de yaptığı açıklamada görebildiğim kadar yaşadığımız bu faciaya siyasiler müdahil olmak istiyor. Birilerini kurtaracağız diye yola çıkan siyasiler ellerini çeksinler. Bıraksınlar suçlu kimse cezasını çeksin. Onların ceza alması hayatlarını kaybeden çocuklarımızı geri getirmez. Ama ceza almaları acılarımızı bir nebze olsun hafifletir. Onun için buradan siyasilere çağrıda bulunuyorum bu işten elinizi çekin. Birakın Adalet rahat çalışsın dedi.

Bir diğer acılı aile olan Yıldırımgeç ailesi adına da açıklama gencecik oğlu Gökay’ı faciada kaybeden ve toprağa veren acılı baba Sezen Yıldırımgeç’ten geldi. Ben Türkiye’mizde adaletin olduğuna inananlardanım. Adaletin yargılama sonunda adil bir karar vermesini de bekliyorum. Ancak yargılama çok ağır gidiyor. Çocuklarımızı kaybettiğimizin üzerinden 19 ay geçti ama biz hala keşif aşamasındayız. Bu ikinci keşif. İlkinde bilirkişilerin birilerini kayırma gayretinde olduklarını sezdik. İnşallah bu keşifte görev alan bilirkişiler vicdanları ile hareket eder ve gördüklerini, duydukları şahit ifadelerini doğru bir biçimde raporlarına yazarlar. Biz adalet in tecelli etmesini istiyoruz. Suçlu ister Belediye başkanı ya da adayı olsun, ister elektrikçi olsun, ister makam mevki sahibi olsun kim olursa olsun yargılanmasını ve işlediği suçun karşılığı olan cezayı alması istiyoruz. Bizim başka bir derdimiz yok. Keşfin yapılacağı gün olan bugüne birkaç gün kala Akyazı Cumhuriyet Savcılığından aldığımız yazı acımızı arttırdı. Bize tebliğ edilen o yazıda Kuzuluk Belediye başkanı ve şu anda Akyazı Belediye Başkan adayı gösterilen Bilal Soykan ile Zabıta Amiri Kadir Aktaş’ın yargılanmayacağı yazılıydı. Savcılık tarafından verilen bu kararın doğru olmadığına inanıyorum. O yazıda isimleri geçenlerin mahkemeye gelip kendilerini savunup aklamaları gerekir. O nedenle diyorum ki bize tebliğ edilen o karar doğru değil. Acılı aileler olarak yaşadığımız o faciada Akyazı ve kapanan Kuzuluk Belediyeleri de, tesisatı çeken elektrikçide, Sedaş’ta suçlu. Yargılanmaları ve hak ettikleri cezayı almaları gerekiyor”

Sezer Yıldırımgeç tesisatı yapan elektrikçi ile ilgili düşüncelerini de şöyle dile getirdi ^Mahkeme Başkanı ilk mahkemede bize elektrikçiden şikayetçimisiniz diye sordu bizde şikayetçiyiz dedik. Mahkeme elektrikçiyi tevkif etti. İkinci mahkemede mahkeme başkanı yine aynı soruyu sordu biz yine şikayetçiyiz dedik ama heyet ceza evinde olan elektrikçinin denetimli serbestlikle serbest kalmasına karar verdi. Ben bu şahsın tekrar cezaevine gönderilmesini istiyorum. Suçlu olarak cezaevine giren o şahıs şu anda dışarıda rahatlıkla gezip tozuyor. Onun hatalarından çocuklarımız şu anda kara toprakta yatıyor. Adalet bunun neresinde diye kendi kendime sorguluyorum “

Sezer Yıldırımgeç açıklamasını şöyle tamamladı “ Biz çocuklarımızı toprağa verdik. Evlatlarımız şu an yanımızda değiller. Seslerini duyamıyor kendilerini göremiyoruz. Toprağa verdiğimiz çocuklarımızı o kadar özlüyoruz ki, bunun tarifini b ile yapamam. O nedenle bu olayda kim suçluysa c ezasını çeksin istiyoruz. Kısaca Adaletin gecikmeden tecelli etmesini bekliyoruz”