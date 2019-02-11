HALK EĞİTİMDEN FİLOGRAFİ KURSU

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2018-2019 Öğretim Yılı faaliyetleri çerçevesinde yetişkinlere yönelik filografi kursu açtı.
Kurs öğretmenliğini Şükriye Şahin’in yaptığı kurs Akyazı öğretmen evinde veriliyor. Kursta ilk çalışmada Türk Bayrağı yapılıyor. Kurs ilerledikçe daha büyük eserler üretilecek.
Kursun 120 saat süreceği öğrenildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkilileri Akyazılıları açmakta oldukları çeşitli kurslarına katılarak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye davet etti.