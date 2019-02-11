KUZULUKSPOR DEPLASMANDA GALİP

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Sakarya l. Amatör lig C grubunda mücadele etmekte olan Kuzulukspork kötü gidişe dur dedi
Bu haber 2019-02-11 22:03:31 eklenmiş ve 271 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya l. Amatör lig C grubunda mücadele etmekte olan Kuzulukspork kötü gidişe dur dedi ve özellikle de deplasmanlarda aldığı galibiyetlerle de yükselişe geçti.

Haftayı Hendek deplasmanında geçiren Kuzulukspor Hendek Gençliksphorla oynadığı maçı 3-0 kazanmayı bildi. Kuzulukspor’un gollerini Yasin, Fatih ve Ertuğrul attı.

Kulüp başkanı Yusuf Çokal, kötü günleri geride bıraktık. Maç kazanmaya ve sıralamada üst sıralar doğru çıkmaya başladık dedi ve başarılarının lig sonuna kadar süreceğine inandığını söyledi.

Kuzulukspor’un aldığı bu önemli deplasman galibiyeti sonrasında Kuzulukspor Yönetim Kurulu Üyesi FSA İnşaat ve Dominass Pizza İşletmecisi Serkan Atilla tarafından futbolcu ve teknik heyete yemek ikramında bulundu.
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