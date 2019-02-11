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MUTLU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı Konuralp Mahallesi halkından Merhum Dişçi Osman’ın oğlu,
Bu haber 2019-02-11 16:09:57 eklenmiş ve 636 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Konuralp Mahallesi halkından Merhum Dişçi Osman’ın oğlu, İdris Mutlunun yeğeni,Uğur ve Davut Mutlunun amcaoğulları,İlyas,Kazım ve Yusuf Mutlunun kardeşleri Fahrettin Mutlu bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu yatırıldığı İzmir Devlet Hastanesinde bu sabaha karşı vefat etti.

Fahrettin Mutlu’nun cenazesi  bugün  Gazi Süleyman Paşa camiinde kılınan ikindi namazına müteakip merkez aile mezarlığında defnedildi.

Merhum Fahrettin Mutlu’ya  ALLAH tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

TAZİYE İÇİN Davut Mutlu:05423001259

 
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